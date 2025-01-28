Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Инаугурация Трампа завершила долларовое "ралли" - 28.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250128/rynok-854484327.html
Инаугурация Трампа завершила долларовое "ралли"
Инаугурация Трампа завершила долларовое "ралли" - 28.01.2025, ПРАЙМ
Инаугурация Трампа завершила долларовое "ралли"
На прошлой неделе американская валюта завершила “бычье ралли” в день инаугурации нового президента США Д.Дж.Трампа. Котировки EUR/USD после падения до минимумов | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T08:52+0300
2025-01-28T08:52+0300
экономика
мнения аналитиков
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854484327.jpg?1738043522
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. На прошлой неделе американская валюта завершила “бычье ралли” в день инаугурации нового президента США Д.Дж.Трампа. Котировки EUR/USD после падения до минимумов с ноября 2022 года сформировали новую устойчивую поддержку вблизи уровня 1.0200.Восстановлению позиций европейской валюты способствовал ряд факторов. Во-первых, США пока не определились в отношении новых тарифов на импорт товаров из стран ЕС, улучшая бизнес климат в Еврозоне. Во-вторых, усилили коррекцию данные по деловой активности менеджеров по закупкам в производственном секторе PMI Manufacturing: в январе фактический показатель вырос с 45.1 до 46.1 пунктов при прогнозе 45.3 пп.ФРС США и Европейский Центробанк объявят результаты заседания по монетарной политике 29 и 30 января соответственно.Российский рубль: санкции временно теряют актуальностьРоссийская валюта укрепляется против основных конкурентов. Это объясняется повышенным спросом на рубли со стороны экспортеров, которые в преддверии налоговых выплат меняют выручку.Также оживление в деловых кругах связываем с ожиданиями начала продуктивных переговорных процессов на уровне глав России и США по урегулированию геополитических конфликтов.На прошлой неделе фактором укрепления были и нефтяные котировки, когда стоимость барреля нефти выросла до $83, но затем последовала коррекция до $78. Рынок черного золото испытывает повышенную волатильность на фоне заявлений нового президента США о его намерении снизить мировые цены на энергоносители.ПрогнозыПо валютной паре EUR/USD сформировано промежуточное дно на уровне 1.0200 с потенциалом коррекции до 1.0600.По USD/RUB торговый коридор сместился до 95–102.50 рублей за доллар, с ценовым давлением к нижней границе.По валютной паре EUR/RUB на текущую неделю прогнозируем удержание торговых "рамок" 99–106 рублей за евро.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
Гузель Проценко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/1e/851228612_0:144:1291:1434_100x100_80_0_0_8fb44274463501fc81d25b470587c06c.jpg
Гузель Проценко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/1e/851228612_0:144:1291:1434_100x100_80_0_0_8fb44274463501fc81d25b470587c06c.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков
Экономика, Мнения аналитиков
08:52 28.01.2025
 

Инаугурация Трампа завершила долларовое "ралли"

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Генеральный директор Альфа-Форекс Гузель Проценко
Гузель Проценко
генеральный директор "Альфа-Форекс"
Все материалы
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. На прошлой неделе американская валюта завершила “бычье ралли” в день инаугурации нового президента США Д.Дж.Трампа. Котировки EUR/USD после падения до минимумов с ноября 2022 года сформировали новую устойчивую поддержку вблизи уровня 1.0200.
Восстановлению позиций европейской валюты способствовал ряд факторов. Во-первых, США пока не определились в отношении новых тарифов на импорт товаров из стран ЕС, улучшая бизнес климат в Еврозоне. Во-вторых, усилили коррекцию данные по деловой активности менеджеров по закупкам в производственном секторе PMI Manufacturing: в январе фактический показатель вырос с 45.1 до 46.1 пунктов при прогнозе 45.3 пп.
ФРС США и Европейский Центробанк объявят результаты заседания по монетарной политике 29 и 30 января соответственно.
Российский рубль: санкции временно теряют актуальность
Российская валюта укрепляется против основных конкурентов. Это объясняется повышенным спросом на рубли со стороны экспортеров, которые в преддверии налоговых выплат меняют выручку.
Также оживление в деловых кругах связываем с ожиданиями начала продуктивных переговорных процессов на уровне глав России и США по урегулированию геополитических конфликтов.
На прошлой неделе фактором укрепления были и нефтяные котировки, когда стоимость барреля нефти выросла до $83, но затем последовала коррекция до $78. Рынок черного золото испытывает повышенную волатильность на фоне заявлений нового президента США о его намерении снизить мировые цены на энергоносители.
Прогнозы
По валютной паре EUR/USD сформировано промежуточное дно на уровне 1.0200 с потенциалом коррекции до 1.0600.
По USD/RUB торговый коридор сместился до 95–102.50 рублей за доллар, с ценовым давлением к нижней границе.
По валютной паре EUR/RUB на текущую неделю прогнозируем удержание торговых "рамок" 99–106 рублей за евро.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
ЭкономикаМнения аналитиков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала