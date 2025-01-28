Инаугурация Трампа завершила долларовое "ралли"

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. На прошлой неделе американская валюта завершила “бычье ралли” в день инаугурации нового президента США Д.Дж.Трампа. Котировки EUR/USD после падения до минимумов с ноября 2022 года сформировали новую устойчивую поддержку вблизи уровня 1.0200.Восстановлению позиций европейской валюты способствовал ряд факторов. Во-первых, США пока не определились в отношении новых тарифов на импорт товаров из стран ЕС, улучшая бизнес климат в Еврозоне. Во-вторых, усилили коррекцию данные по деловой активности менеджеров по закупкам в производственном секторе PMI Manufacturing: в январе фактический показатель вырос с 45.1 до 46.1 пунктов при прогнозе 45.3 пп.ФРС США и Европейский Центробанк объявят результаты заседания по монетарной политике 29 и 30 января соответственно.Российский рубль: санкции временно теряют актуальностьРоссийская валюта укрепляется против основных конкурентов. Это объясняется повышенным спросом на рубли со стороны экспортеров, которые в преддверии налоговых выплат меняют выручку.Также оживление в деловых кругах связываем с ожиданиями начала продуктивных переговорных процессов на уровне глав России и США по урегулированию геополитических конфликтов.На прошлой неделе фактором укрепления были и нефтяные котировки, когда стоимость барреля нефти выросла до $83, но затем последовала коррекция до $78. Рынок черного золото испытывает повышенную волатильность на фоне заявлений нового президента США о его намерении снизить мировые цены на энергоносители.ПрогнозыПо валютной паре EUR/USD сформировано промежуточное дно на уровне 1.0200 с потенциалом коррекции до 1.0600.По USD/RUB торговый коридор сместился до 95–102.50 рублей за доллар, с ценовым давлением к нижней границе.По валютной паре EUR/RUB на текущую неделю прогнозируем удержание торговых "рамок" 99–106 рублей за евро.
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. На прошлой неделе американская валюта завершила “бычье ралли” в день инаугурации нового президента США Д.Дж.Трампа. Котировки EUR/USD после падения до минимумов с ноября 2022 года сформировали новую устойчивую поддержку вблизи уровня 1.0200.
Восстановлению позиций европейской валюты способствовал ряд факторов. Во-первых, США пока не определились в отношении новых тарифов на импорт товаров из стран ЕС, улучшая бизнес климат в Еврозоне. Во-вторых, усилили коррекцию данные по деловой активности менеджеров по закупкам в производственном секторе PMI Manufacturing: в январе фактический показатель вырос с 45.1 до 46.1 пунктов при прогнозе 45.3 пп.
ФРС США и Европейский Центробанк объявят результаты заседания по монетарной политике 29 и 30 января соответственно.
Российский рубль: санкции временно теряют актуальность
Российская валюта укрепляется против основных конкурентов. Это объясняется повышенным спросом на рубли со стороны экспортеров, которые в преддверии налоговых выплат меняют выручку.
Также оживление в деловых кругах связываем с ожиданиями начала продуктивных переговорных процессов на уровне глав России и США по урегулированию геополитических конфликтов.
На прошлой неделе фактором укрепления были и нефтяные котировки, когда стоимость барреля нефти выросла до $83, но затем последовала коррекция до $78. Рынок черного золото испытывает повышенную волатильность на фоне заявлений нового президента США о его намерении снизить мировые цены на энергоносители.
Прогнозы
По валютной паре EUR/USD сформировано промежуточное дно на уровне 1.0200 с потенциалом коррекции до 1.0600.
По USD/RUB торговый коридор сместился до 95–102.50 рублей за доллар, с ценовым давлением к нижней границе.
По валютной паре EUR/RUB на текущую неделю прогнозируем удержание торговых "рамок" 99–106 рублей за евро.
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