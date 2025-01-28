Импульс к росту угас

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи в понедельник потерял 1,92%, снизившись до 2891,39 п. Индекс РТС упал на 0,78% до 937,74 п. на фоне укрепления рубля. В сегменте суверенного долга небольшие распродажи, индекс RGBI потерял 0,49%, опустившись до 104,01 п. на фоне падения котировок ОФЗ 26238 на 3,6% после объявления Минфина о дополнительном размещении еще шести выпусков на сумму 50 млрд руб. каждый."Корпоративный центр ИКС 5" выпустил операционные результаты за 2024 год. "Корпоративный центр ИКС 5" стал самым эффективным ритейлером. Выручка группы за 2024 год выросла на 24,2% до 3,91 трлн руб. благодаря росту среднего чека на 11,1% и увеличению трафика на 14,4%. Основные драйверы — успех сети "Чижик" (рост выручки на 105% за год до 248 млрд руб.), онлайн-продажи (рост на 62% до 200 млрд руб.) и открытие 2543 новых магазинов. "Пятёрочка" увеличила выручку на 19,6% до 2,91 трлн руб. на фоне роста торговых площадей на 7,2%, "Перекрёсток" — на 14% до 438 млрд руб. Группа разрабатывает дивидендную политику, в то время как показатель долговой нагрузки "Чистый долг/EBITDA" (по МСФО 17) составляет всего 0,1x, что позволяет направить практически весь свободный денежный поток на дивиденды. Разовый дивиденд ожидается на уровне 600-650 руб. на одну акцию. Акции X5 оцениваются на уровне 3,8х по мультипликатору EV/EBITDA при росте бизнеса на 15-25% в год и высокой маржинальности.Операционный отчет Норникеля за 2024 год отражает сокращение выпуска никеля на 2%, но увеличение выпуска меди на 2% и палладий — на 3%. Выпуск платины остался без изменений. Цены на металлы снизились в прошлом году: никель подешевел на 21%, палладий — на треть, платина — на 8%, только медь подорожала на 9%. Выплата дивидендов в 2025 году возможна в случае повышения цен на металлы, девальвации рубля, сокращения капитальных вложений и оптимизации затрат. Однако высокая долговая нагрузка, на уровне 5,1x по мультипликатору "Чистый долг/EBITDA" увеличивает риски инвестиций в акции Норникеля.Циан подал заявление о делистинге депозитарных расписок с Московской биржи. Последний торговый день — 5 февраля. Компания планирует обменять расписки на акции МКПАО "ЦИАН", которые готовятся к листингу. Ожидаем завершения редомициляции компании и возобновление выплат дивидендов.Сеть "М.Видео-Эльдорадо" может сменить владельца, группа ведет переговоры с Промсвязьбанком о продаже. Вероятно, сделка пройдет не как обычная покупка бизнеса, а в рамках реструктуризации долга компании.
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи в понедельник потерял 1,92%, снизившись до 2891,39 п. Индекс РТС упал на 0,78% до 937,74 п. на фоне укрепления рубля. В сегменте суверенного долга небольшие распродажи, индекс RGBI потерял 0,49%, опустившись до 104,01 п. на фоне падения котировок ОФЗ 26238 на 3,6% после объявления Минфина о дополнительном размещении еще шести выпусков на сумму 50 млрд руб. каждый.
"Корпоративный центр ИКС 5" выпустил операционные результаты за 2024 год. "Корпоративный центр ИКС 5" стал самым эффективным ритейлером. Выручка группы за 2024 год выросла на 24,2% до 3,91 трлн руб. благодаря росту среднего чека на 11,1% и увеличению трафика на 14,4%. Основные драйверы — успех сети "Чижик" (рост выручки на 105% за год до 248 млрд руб.), онлайн-продажи (рост на 62% до 200 млрд руб.) и открытие 2543 новых магазинов. "Пятёрочка" увеличила выручку на 19,6% до 2,91 трлн руб. на фоне роста торговых площадей на 7,2%, "Перекрёсток" — на 14% до 438 млрд руб. Группа разрабатывает дивидендную политику, в то время как показатель долговой нагрузки "Чистый долг/EBITDA" (по МСФО 17) составляет всего 0,1x, что позволяет направить практически весь свободный денежный поток на дивиденды. Разовый дивиденд ожидается на уровне 600-650 руб. на одну акцию. Акции X5 оцениваются на уровне 3,8х по мультипликатору EV/EBITDA при росте бизнеса на 15-25% в год и высокой маржинальности.
Операционный отчет Норникеля за 2024 год отражает сокращение выпуска никеля на 2%, но увеличение выпуска меди на 2% и палладий — на 3%. Выпуск платины остался без изменений. Цены на металлы снизились в прошлом году: никель подешевел на 21%, палладий — на треть, платина — на 8%, только медь подорожала на 9%. Выплата дивидендов в 2025 году возможна в случае повышения цен на металлы, девальвации рубля, сокращения капитальных вложений и оптимизации затрат. Однако высокая долговая нагрузка, на уровне 5,1x по мультипликатору "Чистый долг/EBITDA" увеличивает риски инвестиций в акции Норникеля.
Циан подал заявление о делистинге депозитарных расписок с Московской биржи. Последний торговый день — 5 февраля. Компания планирует обменять расписки на акции МКПАО "ЦИАН", которые готовятся к листингу. Ожидаем завершения редомициляции компании и возобновление выплат дивидендов.
Сеть "М.Видео-Эльдорадо" может сменить владельца, группа ведет переговоры с Промсвязьбанком о продаже. Вероятно, сделка пройдет не как обычная покупка бизнеса, а в рамках реструктуризации долга компании.
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