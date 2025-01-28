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Рубль стабилен, биткоин выше $100 тысяч - 28.01.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250128/rynok-854485256.html
Рубль стабилен, биткоин выше $100 тысяч
Рубль стабилен, биткоин выше $100 тысяч - 28.01.2025, ПРАЙМ
Рубль стабилен, биткоин выше $100 тысяч
В понедельник, 27 января, по итогам дня рублевые пары закрылись в минусе. Пара доллар/рубль снизилась на 0,54%, до 99,72 руб., евро/рубль – на 0,74%, до 104,10... | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T09:20+0300
2025-01-28T09:20+0300
экономика
мнения аналитиков
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. В понедельник, 27 января, по итогам дня рублевые пары закрылись в минусе. Пара доллар/рубль снизилась на 0,54%, до 99,72 руб., евро/рубль – на 0,74%, до 104,10 руб., юань/рубль – на 0,07%, до 13,46 руб. Центральный банк России установил официальные курсы валют на 28 января: доллар – 97,132 руб./$1, курс евро – 102,746 руб. Это решение было принято на основе данных о межбанковских конверсионных операциях на внебиржевом рынке. В начале недели рубль показал незначительное укрепление, несмотря на снижение темпов роста к вечеру. Это произошло благодаря подготовке экспортеров к налоговым выплатам, которые завершились 28 января. В этот день компании перечисляли в бюджет страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль. Такая активность традиционно поддерживает рубль, так как экспортеры продают валютную выручку для выполнения фискальных обязательств. Что касается нефти, то Brent подешевел на 2,99%, до $76,08 за баррель против достигнутого минимума $75,50. Рынки нефти реагируют на заявления президента США Дональда Трампа, который на прошлой неделе в Давосе призвал страны ОПЕК снизить цены на нефть для ускорения завершения украинского конфликта. Он также угрожал ужесточить санкции против экспорта нефти из России. Кроме того, Трамп заявил о планах ввести 25%-ные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады с 1 февраля, а также допустил возможность введения пошлин на импорт из Евросоюза и Китая. Эти факторы создают дополнительное давление на нефтяные котировки. Рубль демонстрирует относительную устойчивость, поддерживаемую внутренними факторами, такими как налоговый период и продажа валютной выручки экспортерами. Однако завершение налоговых выплат завтра может привести к умеренному ослаблению рубля, так как дополнительное предложение иностранной валюты на рынке сократится. При этом слабый спрос на импорт в начале года может сдерживать более резкое падение курса. Ситуация на нефтяном рынке остается напряженной. Цены на нефть продолжают снижаться, реагируя на заявления Дональда Трампа о возможных новых санкциях и пошлинах, а также на призывы к странам ОПЕК снизить цены. Это создает дополнительные риски для российской экономики, учитывая зависимость бюджета от нефтяных доходов. Продление санкций ЕС против России еще на 6 месяцев также оказывает давление на экономику, ограничивая возможности для торговли и инвестиций. В таких условиях ключевыми факторами для рубля остаются внутренняя финансовая политика, динамика нефтяных цен и внешнеполитическая обстановка. В ближайшее время я ожидаю сохранения волатильности на валютном и нефтяном рынках, а также возможного умеренного ослабления рубля после завершения налогового периода. Поскольку рубль пока стабилен, то можно предположить, что он сохранит движение около 100 руб. Максимальные объемы проходили на уровнях 100,35 и 101,05 руб., они и будут выступать сопротивлениями на сегодня. Из-за падения цен на нефть и общего укрепления доллара я по-прежнему рассматриваю ослабление рубля, и ближайший целевой уровень остается на отметке 105,50 руб. Индекс Мосбиржи упал на 2,43%, до 2881,53 п., индекс РТС – на 0,78%, до 937,74 п. Нервы покупателей сдали. Продажи начались с утренней сессии и длились до конца вечерней сессии. Во вторник продажи продолжаются, индекс IMOEX торгуется в минусе на 0,6%. Участников рынка акций могли обеспокоить распродажи в длинных ОФЗ, продление санкций ЕС, а также затягивание телефонного разговора между Трампом и Путиным. Хотя совершить телефонный звонок вроде несложно. Поддержкой выступает уровень 2850. Если он сегодня не устоит, коррекция расширится до 2730 п. Пара BTC/USDT снизилась на 0,52%, до $102082. Покупатели смогли отыграть почти все утренние потери и поднять цену с минимума $97777. Есть несколько причин бегства из рискованных активов: торговые войны Трампа, новость о том, что модель искусственного интеллекта от китайской компании DeepSeek может нарушить баланс в технологической сфере, падение индексов и ралли доллара перед заседанием ФРС США. Текущая котировка биткоина составляет $102869. Вчерашний отскок хороший, поэтому перед покупателями стоит задача – закрепиться выше $105000 по итогам недели. Им осталось пережить пресс-конференцию Дж. Пауэлла, которая состоится 29 января после заседания ФРС США по ставкам, и удержать цену выше $100000.
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Владислав Антонов
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Владислав Антонов
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков
Экономика, Мнения аналитиков
09:20 28.01.2025
 

Рубль стабилен, биткоин выше $100 тысяч

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. В понедельник, 27 января, по итогам дня рублевые пары закрылись в минусе. Пара доллар/рубль снизилась на 0,54%, до 99,72 руб., евро/рубль – на 0,74%, до 104,10 руб., юань/рубль – на 0,07%, до 13,46 руб. Центральный банк России установил официальные курсы валют на 28 января: доллар – 97,132 руб./$1, курс евро – 102,746 руб. Это решение было принято на основе данных о межбанковских конверсионных операциях на внебиржевом рынке.

В начале недели рубль показал незначительное укрепление, несмотря на снижение темпов роста к вечеру. Это произошло благодаря подготовке экспортеров к налоговым выплатам, которые завершились 28 января. В этот день компании перечисляли в бюджет страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль. Такая активность традиционно поддерживает рубль, так как экспортеры продают валютную выручку для выполнения фискальных обязательств.

Что касается нефти, то Brent подешевел на 2,99%, до $76,08 за баррель против достигнутого минимума $75,50. Рынки нефти реагируют на заявления президента США Дональда Трампа, который на прошлой неделе в Давосе призвал страны ОПЕК снизить цены на нефть для ускорения завершения украинского конфликта. Он также угрожал ужесточить санкции против экспорта нефти из России. Кроме того, Трамп заявил о планах ввести 25%-ные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады с 1 февраля, а также допустил возможность введения пошлин на импорт из Евросоюза и Китая. Эти факторы создают дополнительное давление на нефтяные котировки.

Рубль демонстрирует относительную устойчивость, поддерживаемую внутренними факторами, такими как налоговый период и продажа валютной выручки экспортерами. Однако завершение налоговых выплат завтра может привести к умеренному ослаблению рубля, так как дополнительное предложение иностранной валюты на рынке сократится. При этом слабый спрос на импорт в начале года может сдерживать более резкое падение курса.

Ситуация на нефтяном рынке остается напряженной. Цены на нефть продолжают снижаться, реагируя на заявления Дональда Трампа о возможных новых санкциях и пошлинах, а также на призывы к странам ОПЕК снизить цены. Это создает дополнительные риски для российской экономики, учитывая зависимость бюджета от нефтяных доходов.

Продление санкций ЕС против России еще на 6 месяцев также оказывает давление на экономику, ограничивая возможности для торговли и инвестиций. В таких условиях ключевыми факторами для рубля остаются внутренняя финансовая политика, динамика нефтяных цен и внешнеполитическая обстановка. В ближайшее время я ожидаю сохранения волатильности на валютном и нефтяном рынках, а также возможного умеренного ослабления рубля после завершения налогового периода.

Поскольку рубль пока стабилен, то можно предположить, что он сохранит движение около 100 руб. Максимальные объемы проходили на уровнях 100,35 и 101,05 руб., они и будут выступать сопротивлениями на сегодня. Из-за падения цен на нефть и общего укрепления доллара я по-прежнему рассматриваю ослабление рубля, и ближайший целевой уровень остается на отметке 105,50 руб.

Индекс Мосбиржи упал на 2,43%, до 2881,53 п., индекс РТС – на 0,78%, до 937,74 п. Нервы покупателей сдали. Продажи начались с утренней сессии и длились до конца вечерней сессии. Во вторник продажи продолжаются, индекс IMOEX торгуется в минусе на 0,6%. Участников рынка акций могли обеспокоить распродажи в длинных ОФЗ, продление санкций ЕС, а также затягивание телефонного разговора между Трампом и Путиным. Хотя совершить телефонный звонок вроде несложно. Поддержкой выступает уровень 2850. Если он сегодня не устоит, коррекция расширится до 2730 п.

Пара BTC/USDT снизилась на 0,52%, до $102082. Покупатели смогли отыграть почти все утренние потери и поднять цену с минимума $97777. Есть несколько причин бегства из рискованных активов: торговые войны Трампа, новость о том, что модель искусственного интеллекта от китайской компании DeepSeek может нарушить баланс в технологической сфере, падение индексов и ралли доллара перед заседанием ФРС США.

Текущая котировка биткоина составляет $102869. Вчерашний отскок хороший, поэтому перед покупателями стоит задача – закрепиться выше $105000 по итогам недели. Им осталось пережить пресс-конференцию Дж. Пауэлла, которая состоится 29 января после заседания ФРС США по ставкам, и удержать цену выше $100000.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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