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Причины падения рынка акций и перспективы - 28.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Причины падения рынка акций и перспективы
Причины падения рынка акций и перспективы - 28.01.2025, ПРАЙМ
Причины падения рынка акций и перспективы
Индекс МосБиржи вчера с раннего открытия стал сдавать позиции и на вечерке уже был под 2880 п., потери за понедельник свыше 2%. Фундаментальными причинами... | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T09:42+0300
2025-01-28T09:42+0300
экономика
мнения аналитиков
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи вчера с раннего открытия стал сдавать позиции и на вечерке уже был под 2880 п., потери за понедельник свыше 2%. Фундаментальными причинами распродаж стали — продление санкций ЕС, отсутствие переговоров глав России и США, падение рынка ОФЗ, коррекция сырьевых площадок и крепкий рубль.Тем не менее технически индекс все еще в боковике на полугодовых максимумах, и коррекция после ударного ралли с минимумом декабря на +25% выглядит даже умеренной. А если появится геополитический просвет, то весь провал выкупят молниеносно. По-прежнему ожидаем вынос бенчмарка выше 3000 п., а до конца года рассчитываем на все 3500 п.Слабее рынка в понедельник оказались прежние лидеры — акции девелоперов. Бумаги Самолета упали на 4,6%, ПИКа на 4%, по 3% потеряли Эталон и ЛСР. Ранее там было фееричное ралли на 70–100% за месяц, и такая коррекция абсолютна логична. При этом поддержки на спуске видятся еще ниже.Рубль вчера еще укрепился, с максимумов января инвалюты потеряли уже по 6%. Юань прокалывал 13,3, доллар слетел к 97, а евро - у 102,7. Скорее всего, где-то здесь и будет локальное дно. О девальвации рубля речи так и не идет, а кто ставил на это в январе, явно поплатились, но технически инвалюты уже могут немного отыграть свое падение.
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Михаил Зельцер
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4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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мнения аналитиков
Экономика, Мнения аналитиков
09:42 28.01.2025
 

Причины падения рынка акций и перспективы

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи вчера с раннего открытия стал сдавать позиции и на вечерке уже был под 2880 п., потери за понедельник свыше 2%. Фундаментальными причинами распродаж стали — продление санкций ЕС, отсутствие переговоров глав России и США, падение рынка ОФЗ, коррекция сырьевых площадок и крепкий рубль.
Тем не менее технически индекс все еще в боковике на полугодовых максимумах, и коррекция после ударного ралли с минимумом декабря на +25% выглядит даже умеренной. А если появится геополитический просвет, то весь провал выкупят молниеносно. По-прежнему ожидаем вынос бенчмарка выше 3000 п., а до конца года рассчитываем на все 3500 п.
Слабее рынка в понедельник оказались прежние лидеры — акции девелоперов. Бумаги Самолета упали на 4,6%, ПИКа на 4%, по 3% потеряли Эталон и ЛСР. Ранее там было фееричное ралли на 70–100% за месяц, и такая коррекция абсолютна логична. При этом поддержки на спуске видятся еще ниже.
Рубль вчера еще укрепился, с максимумов января инвалюты потеряли уже по 6%. Юань прокалывал 13,3, доллар слетел к 97, а евро - у 102,7. Скорее всего, где-то здесь и будет локальное дно. О девальвации рубля речи так и не идет, а кто ставил на это в январе, явно поплатились, но технически инвалюты уже могут немного отыграть свое падение.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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