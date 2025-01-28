Причины падения рынка акций и перспективы

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи вчера с раннего открытия стал сдавать позиции и на вечерке уже был под 2880 п., потери за понедельник свыше 2%. Фундаментальными причинами распродаж стали — продление санкций ЕС, отсутствие переговоров глав России и США, падение рынка ОФЗ, коррекция сырьевых площадок и крепкий рубль.Тем не менее технически индекс все еще в боковике на полугодовых максимумах, и коррекция после ударного ралли с минимумом декабря на +25% выглядит даже умеренной. А если появится геополитический просвет, то весь провал выкупят молниеносно. По-прежнему ожидаем вынос бенчмарка выше 3000 п., а до конца года рассчитываем на все 3500 п.Слабее рынка в понедельник оказались прежние лидеры — акции девелоперов. Бумаги Самолета упали на 4,6%, ПИКа на 4%, по 3% потеряли Эталон и ЛСР. Ранее там было фееричное ралли на 70–100% за месяц, и такая коррекция абсолютна логична. При этом поддержки на спуске видятся еще ниже.Рубль вчера еще укрепился, с максимумов января инвалюты потеряли уже по 6%. Юань прокалывал 13,3, доллар слетел к 97, а евро - у 102,7. Скорее всего, где-то здесь и будет локальное дно. О девальвации рубля речи так и не идет, а кто ставил на это в январе, явно поплатились, но технически инвалюты уже могут немного отыграть свое падение.
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи вчера с раннего открытия стал сдавать позиции и на вечерке уже был под 2880 п., потери за понедельник свыше 2%. Фундаментальными причинами распродаж стали — продление санкций ЕС, отсутствие переговоров глав России и США, падение рынка ОФЗ, коррекция сырьевых площадок и крепкий рубль.
Тем не менее технически индекс все еще в боковике на полугодовых максимумах, и коррекция после ударного ралли с минимумом декабря на +25% выглядит даже умеренной. А если появится геополитический просвет, то весь провал выкупят молниеносно. По-прежнему ожидаем вынос бенчмарка выше 3000 п., а до конца года рассчитываем на все 3500 п.
Слабее рынка в понедельник оказались прежние лидеры — акции девелоперов. Бумаги Самолета упали на 4,6%, ПИКа на 4%, по 3% потеряли Эталон и ЛСР. Ранее там было фееричное ралли на 70–100% за месяц, и такая коррекция абсолютна логична. При этом поддержки на спуске видятся еще ниже.
Рубль вчера еще укрепился, с максимумов января инвалюты потеряли уже по 6%. Юань прокалывал 13,3, доллар слетел к 97, а евро - у 102,7. Скорее всего, где-то здесь и будет локальное дно. О девальвации рубля речи так и не идет, а кто ставил на это в январе, явно поплатились, но технически инвалюты уже могут немного отыграть свое падение.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.