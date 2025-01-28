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РЖД пока отказались от идеи роботов-носильщиков на вокзалах

РЖД пока отказались от идеи роботов-носильщиков на вокзалах - 28.01.2025, ПРАЙМ

РЖД пока отказались от идеи роботов-носильщиков на вокзалах

РЖД отказались от идеи запуска на вокзалах роботов-носильщиков, но могут вернуться к ней в будущем, сообщили РИА Новости в компании. | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T09:11+0300

2025-01-28T09:11+0300

2025-01-28T09:11+0300

экономика

россия

ржд

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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. РЖД отказались от идеи запуска на вокзалах роботов-носильщиков, но могут вернуться к ней в будущем, сообщили РИА Новости в компании. Информация об идее РЖД использовать на вокзалах роботов-носильщиков появилась осенью 2023 года. Компания тогда опубликовала на своем официальном сайте запрос предложений на подобную технологию. В пресс-службе РЖД РИА Новости тогда сообщали, что реализация проекта будет зависеть от итогов конкурса, а тестирование разработки может быть проведено на вокзалах Москвы. "После проработки поступивших предложений специалисты компании пришли к выводу о том, что внедрение подобных решений с учетом их уровня развития в настоящее время преждевременно. РЖД не исключают, что будут рассматривать их использование в будущем", - сообщили в РЖД во вторник. Согласно информации на сайте РЖД, всего во время сбора предложений по роботам-носильщикам было подано шесть заявок. Другие детали там не указаны. РЖД прописывали ранее технические требования к "железным помощникам". Устройство должно было быть изготовлено из материалов, стойких к воздействию внешней среды в виде водопроводной воды температурой до 99 градусов Цельсия под давлением, иметь полную автономность в части подзарядки и возврата на точку базирования устройства. Максимальная нагрузка - 30 килограммов. Тестировать роботов-носильщиков, было указано в материалах, планировалось на вокзалах Московской и Северо-Западной региональных дирекций железнодорожных вокзалов. Всего в планах закупки было указано 50 роботов-носильщиков.

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россия, ржд