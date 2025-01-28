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В России снизилось число страховых случаев на электросамокатах - 28.01.2025, ПРАЙМ
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В России снизилось число страховых случаев на электросамокатах
В России снизилось число страховых случаев на электросамокатах - 28.01.2025, ПРАЙМ
В России снизилось число страховых случаев на электросамокатах
Число страховых случаев на километр поездок на электросамокатах снизилось за прошлый год на 27%: один страховой случай приходился в среднем на 630 тысяч... | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T13:05+0300
2025-01-28T13:05+0300
ингосстрах
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Число страховых случаев на километр поездок на электросамокатах снизилось за прошлый год на 27%: один страховой случай приходился в среднем на 630 тысяч километров без происшествий, говорится в пресс-релизе компании "Ингосстрах" со ссылкой на исследование партнера компании "МТС Юрент". "По данным "МТС Юрент", в период с июня по декабрь пользователи преодолели на самокатах 159 миллионов километров, что на 83% больше, чем годом ранее. В то же время количество страховых случаев на километры поездок снизилось на 27% по сравнению с 2023 годом", - говорится в пресс-релизе. "Если в 2023 году один страховой случай происходил в среднем на 460 тысяч километров безаварийных поездок, то в 2024 году этот показатель улучшился: один страховой случай приходился в среднем на 630 тысяч километров без происшествий", - уточняется там же. В 2023 году "Ингосстрах" стал страховым партнером сервиса аренды электросамокатов "МТС Юрент". По данным "Ингосстраха", с июня по декабрь доля поездок с расширенной страховкой увеличилась до 35% по сравнению с 25,8% годом ранее, что свидетельствует о растущей ответственности водителей электросамокатов. "Увеличение спроса на расширенную страховку свидетельствует о важном шаге в сторону повышения ответственности и безопасности пользователей", — отметил заместитель генерального директора по розничному бизнесу компании Владимир Храбрых.
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ингосстрах
Ингосстрах
13:05 28.01.2025
 
В России снизилось число страховых случаев на электросамокатах

"Ингосстрах": в РФ на 27% снизилось число страховых случаев на электросамокатах

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЭлектросамокаты
Электросамокаты - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Число страховых случаев на километр поездок на электросамокатах снизилось за прошлый год на 27%: один страховой случай приходился в среднем на 630 тысяч километров без происшествий, говорится в пресс-релизе компании "Ингосстрах" со ссылкой на исследование партнера компании "МТС Юрент".
"По данным "МТС Юрент", в период с июня по декабрь пользователи преодолели на самокатах 159 миллионов километров, что на 83% больше, чем годом ранее. В то же время количество страховых случаев на километры поездок снизилось на 27% по сравнению с 2023 годом", - говорится в пресс-релизе.
"Если в 2023 году один страховой случай происходил в среднем на 460 тысяч километров безаварийных поездок, то в 2024 году этот показатель улучшился: один страховой случай приходился в среднем на 630 тысяч километров без происшествий", - уточняется там же.
В 2023 году "Ингосстрах" стал страховым партнером сервиса аренды электросамокатов "МТС Юрент".
По данным "Ингосстраха", с июня по декабрь доля поездок с расширенной страховкой увеличилась до 35% по сравнению с 25,8% годом ранее, что свидетельствует о растущей ответственности водителей электросамокатов.
"Увеличение спроса на расширенную страховку свидетельствует о важном шаге в сторону повышения ответственности и безопасности пользователей", — отметил заместитель генерального директора по розничному бизнесу компании Владимир Храбрых.
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