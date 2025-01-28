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В России снизилось число страховых случаев на электросамокатах

В России снизилось число страховых случаев на электросамокатах - 28.01.2025, ПРАЙМ

В России снизилось число страховых случаев на электросамокатах

Число страховых случаев на километр поездок на электросамокатах снизилось за прошлый год на 27%: один страховой случай приходился в среднем на 630 тысяч... | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T13:05+0300

2025-01-28T13:05+0300

2025-01-28T13:05+0300

ингосстрах

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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Число страховых случаев на километр поездок на электросамокатах снизилось за прошлый год на 27%: один страховой случай приходился в среднем на 630 тысяч километров без происшествий, говорится в пресс-релизе компании "Ингосстрах" со ссылкой на исследование партнера компании "МТС Юрент". "По данным "МТС Юрент", в период с июня по декабрь пользователи преодолели на самокатах 159 миллионов километров, что на 83% больше, чем годом ранее. В то же время количество страховых случаев на километры поездок снизилось на 27% по сравнению с 2023 годом", - говорится в пресс-релизе. "Если в 2023 году один страховой случай происходил в среднем на 460 тысяч километров безаварийных поездок, то в 2024 году этот показатель улучшился: один страховой случай приходился в среднем на 630 тысяч километров без происшествий", - уточняется там же. В 2023 году "Ингосстрах" стал страховым партнером сервиса аренды электросамокатов "МТС Юрент". По данным "Ингосстраха", с июня по декабрь доля поездок с расширенной страховкой увеличилась до 35% по сравнению с 25,8% годом ранее, что свидетельствует о растущей ответственности водителей электросамокатов. "Увеличение спроса на расширенную страховку свидетельствует о важном шаге в сторону повышения ответственности и безопасности пользователей", — отметил заместитель генерального директора по розничному бизнесу компании Владимир Храбрых.

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ингосстрах