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От санкций ЕС страдает сама Европа, заявил Песков - 28.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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От санкций ЕС страдает сама Европа, заявил Песков
От санкций ЕС страдает сама Европа, заявил Песков - 28.01.2025, ПРАЙМ
От санкций ЕС страдает сама Европа, заявил Песков
Европейский союз продолжает санкционную политику в отношении России, но эта политика наносит ущерб самим европейцам, заявил официальный представитель Кремля... | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T12:32+0300
2025-01-28T12:32+0300
экономика
россия
ес
кремль
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Европейский союз продолжает санкционную политику в отношении России, но эта политика наносит ущерб самим европейцам, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."В данном случае никаких новаций нет. ЕС продолжает свою санкционную политику, все больше и больше людей понимают, что это обоюдоострое оружие. Европейцы страдают из-за этих санкций", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.Песков отметил, что Москва продолжает считать санкции ЕС незаконными и не намерена менять свое отношение.Глава дипломатии ЕС Кая Каллас ранее официально подтвердила, что Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода.
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россия, ес, кремль
Экономика, РОССИЯ, ЕС, Кремль
12:32 28.01.2025
 
От санкций ЕС страдает сама Европа, заявил Песков

Песков: от санкций ЕС страдают сами европейцы

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВизит президента Владимира Путина в Туркменистан
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© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Европейский союз продолжает санкционную политику в отношении России, но эта политика наносит ущерб самим европейцам, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"В данном случае никаких новаций нет. ЕС продолжает свою санкционную политику, все больше и больше людей понимают, что это обоюдоострое оружие. Европейцы страдают из-за этих санкций", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
Песков отметил, что Москва продолжает считать санкции ЕС незаконными и не намерена менять свое отношение.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас ранее официально подтвердила, что Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода.
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