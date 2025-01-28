https://1prime.ru/20250128/sanktsii-854491384.html
От санкций ЕС страдает сама Европа, заявил Песков
От санкций ЕС страдает сама Европа, заявил Песков - 28.01.2025, ПРАЙМ
От санкций ЕС страдает сама Европа, заявил Песков
Европейский союз продолжает санкционную политику в отношении России, но эта политика наносит ущерб самим европейцам, заявил официальный представитель Кремля... | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T12:32+0300
2025-01-28T12:32+0300
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Европейский союз продолжает санкционную политику в отношении России, но эта политика наносит ущерб самим европейцам, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."В данном случае никаких новаций нет. ЕС продолжает свою санкционную политику, все больше и больше людей понимают, что это обоюдоострое оружие. Европейцы страдают из-за этих санкций", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.Песков отметил, что Москва продолжает считать санкции ЕС незаконными и не намерена менять свое отношение.Глава дипломатии ЕС Кая Каллас ранее официально подтвердила, что Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода.
https://1prime.ru/20250127/sanktsii-854475347.html
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россия, ес, кремль
Экономика, РОССИЯ, ЕС, Кремль
От санкций ЕС страдает сама Европа, заявил Песков
Песков: от санкций ЕС страдают сами европейцы
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Европейский союз продолжает санкционную политику в отношении России, но эта политика наносит ущерб самим европейцам, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"В данном случае никаких новаций нет. ЕС продолжает свою санкционную политику, все больше и больше людей понимают, что это обоюдоострое оружие. Европейцы страдают из-за этих санкций", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
Песков отметил, что Москва продолжает считать санкции ЕС незаконными и не намерена менять свое отношение.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас ранее официально подтвердила, что Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода.
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