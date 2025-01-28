https://1prime.ru/20250128/sanktsii-854497717.html

Каллас предложила запретить продажу в России игровых консолей

Каллас предложила запретить продажу в России игровых консолей - 28.01.2025, ПРАЙМ

Каллас предложила запретить продажу в России игровых консолей

Европейская комиссия рассматривает возможность запрета на продажу игровых приставок в Россию в рамках нового пакета санкций. Об этом заявила глава... | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T15:22+0300

2025-01-28T15:22+0300

2025-01-28T15:24+0300

экономика

ес

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84281/79/842817931_0:36:1639:958_1920x0_80_0_0_b997bbc6b0aab573e51f66129181b844.jpg

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Европейская комиссия рассматривает возможность запрета на продажу игровых приставок в Россию в рамках нового пакета санкций. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас."Мы действительно рассматриваем все виды вещей, которые помогают России вести эту войну, чтобы поместить их в санкционный список. Даже игровые консоли, потому что, по-видимому, с их помощью управляют дронами", - цитирует ее издание Financial Times.Запрет будет направлен на организации в Евросоюзе, перепродающие игровые приставки России. Microsoft, Nintendo и Sony уже приостановили продажу своих консолей в России.Неназванные дипломаты также сообщили, что предложения Еврокомиссии о санкциях касаются импорта российского алюминия, но не ясно, будут ли ограничения в виде запрета или пошлин.

https://1prime.ru/20250128/sanktsii-854491384.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, россия