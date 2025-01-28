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Каллас предложила запретить продажу в России игровых консолей - 28.01.2025, ПРАЙМ
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Каллас предложила запретить продажу в России игровых консолей
Каллас предложила запретить продажу в России игровых консолей - 28.01.2025, ПРАЙМ
Каллас предложила запретить продажу в России игровых консолей
Европейская комиссия рассматривает возможность запрета на продажу игровых приставок в Россию в рамках нового пакета санкций. Об этом заявила глава... | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T15:22+0300
2025-01-28T15:24+0300
экономика
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Европейская комиссия рассматривает возможность запрета на продажу игровых приставок в Россию в рамках нового пакета санкций. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас."Мы действительно рассматриваем все виды вещей, которые помогают России вести эту войну, чтобы поместить их в санкционный список. Даже игровые консоли, потому что, по-видимому, с их помощью управляют дронами", - цитирует ее издание Financial Times.Запрет будет направлен на организации в Евросоюзе, перепродающие игровые приставки России. Microsoft, Nintendo и Sony уже приостановили продажу своих консолей в России.Неназванные дипломаты также сообщили, что предложения Еврокомиссии о санкциях касаются импорта российского алюминия, но не ясно, будут ли ограничения в виде запрета или пошлин.
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ес, россия
Экономика, ЕС, РОССИЯ
15:22 28.01.2025 (обновлено: 15:24 28.01.2025)
 
Каллас предложила запретить продажу в России игровых консолей

Каллас предложила запретить продажу в России игровых консолей в рамках санкций

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Европейская комиссия рассматривает возможность запрета на продажу игровых приставок в Россию в рамках нового пакета санкций. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
"Мы действительно рассматриваем все виды вещей, которые помогают России вести эту войну, чтобы поместить их в санкционный список. Даже игровые консоли, потому что, по-видимому, с их помощью управляют дронами", - цитирует ее издание Financial Times.
Запрет будет направлен на организации в Евросоюзе, перепродающие игровые приставки России. Microsoft, Nintendo и Sony уже приостановили продажу своих консолей в России.
Неназванные дипломаты также сообщили, что предложения Еврокомиссии о санкциях касаются импорта российского алюминия, но не ясно, будут ли ограничения в виде запрета или пошлин.
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