https://1prime.ru/20250128/sanktsii-854497717.html
Каллас предложила запретить продажу в России игровых консолей
Каллас предложила запретить продажу в России игровых консолей - 28.01.2025, ПРАЙМ
Каллас предложила запретить продажу в России игровых консолей
Европейская комиссия рассматривает возможность запрета на продажу игровых приставок в Россию в рамках нового пакета санкций. Об этом заявила глава... | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T15:22+0300
2025-01-28T15:22+0300
2025-01-28T15:24+0300
экономика
ес
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84281/79/842817931_0:36:1639:958_1920x0_80_0_0_b997bbc6b0aab573e51f66129181b844.jpg
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Европейская комиссия рассматривает возможность запрета на продажу игровых приставок в Россию в рамках нового пакета санкций. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас."Мы действительно рассматриваем все виды вещей, которые помогают России вести эту войну, чтобы поместить их в санкционный список. Даже игровые консоли, потому что, по-видимому, с их помощью управляют дронами", - цитирует ее издание Financial Times.Запрет будет направлен на организации в Евросоюзе, перепродающие игровые приставки России. Microsoft, Nintendo и Sony уже приостановили продажу своих консолей в России.Неназванные дипломаты также сообщили, что предложения Еврокомиссии о санкциях касаются импорта российского алюминия, но не ясно, будут ли ограничения в виде запрета или пошлин.
https://1prime.ru/20250128/sanktsii-854491384.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84281/79/842817931_157:0:1482:994_1920x0_80_0_0_04fa0682ef3c686546bbb8a7bd2f2353.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ес, россия
Каллас предложила запретить продажу в России игровых консолей
Каллас предложила запретить продажу в России игровых консолей в рамках санкций
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Европейская комиссия рассматривает возможность запрета на продажу игровых приставок в Россию в рамках нового пакета санкций. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
"Мы действительно рассматриваем все виды вещей, которые помогают России вести эту войну, чтобы поместить их в санкционный список. Даже игровые консоли, потому что, по-видимому, с их помощью управляют дронами", - цитирует ее издание Financial Times.
Запрет будет направлен на организации в Евросоюзе, перепродающие игровые приставки России. Microsoft, Nintendo и Sony уже приостановили продажу своих консолей в России.
Неназванные дипломаты также сообщили, что предложения Еврокомиссии о санкциях касаются импорта российского алюминия, но не ясно, будут ли ограничения в виде запрета или пошлин.
От санкций ЕС страдает сама Европа, заявил Песков