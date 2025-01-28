https://1prime.ru/20250128/sberezheniya-854473564.html

Новый инструмент сбережений для семей: на чем предложено заработать

Новый инструмент сбережений для семей: на чем предложено заработать - 28.01.2025, ПРАЙМ

Новый инструмент сбережений для семей: на чем предложено заработать

Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Центробанку до 15 июля обеспечить создание семейного инструмента сбережений. Чем он будет отличаться от других | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T02:54+0300

2025-01-28T02:54+0300

2025-01-28T02:54+0300

финансы

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сбережения

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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Центробанку до 15 июля обеспечить создание семейного инструмента сбережений. Чем он будет отличаться от других инструментов, рассказал агентству "Прайм" эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Николай Дмитриев. Семейный инструмент сбережений предусматривает предоставление налогового вычета по НДФЛ в размере до 1 миллиона рублей в год всем работающим членам семьи для средств, инвестированных в сбережения. Предполагается, что семейный инструмент сбережений будет доступен всем семьям, а его реализация будет базироваться на уже существующих механизмах (ИИС, ПДС, долгосрочном страховании жизни). "Внедрение подобного семейного продукта позволит повысить интерес к инвестированию, расширить перечень возможностей по формированию накоплений для достижения долгосрочных целей семьи (например, приобретение жилья)", - отмечает эксперт. При этом увеличенный налоговый вычет позволит снизить налоговую нагрузку семьи и может быть возможностью (вместе с доходностью от инвестирования) увеличения сбережений.

https://1prime.ru/20250116/sberezheniya-854257869.html

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финансы, минфин, нифи минфина, сбережения