https://1prime.ru/20250128/sberezheniya-854473564.html
Новый инструмент сбережений для семей: на чем предложено заработать
Новый инструмент сбережений для семей: на чем предложено заработать - 28.01.2025, ПРАЙМ
Новый инструмент сбережений для семей: на чем предложено заработать
Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Центробанку до 15 июля обеспечить создание семейного инструмента сбережений. Чем он будет отличаться от других | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T02:54+0300
2025-01-28T02:54+0300
2025-01-28T02:54+0300
финансы
минфин
нифи минфина
сбережения
https://cdnn.1prime.ru/img/84129/40/841294081_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d79e07e4c7a95cfc0ce65dc76489b945.jpg
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Центробанку до 15 июля обеспечить создание семейного инструмента сбережений. Чем он будет отличаться от других инструментов, рассказал агентству "Прайм" эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Николай Дмитриев. Семейный инструмент сбережений предусматривает предоставление налогового вычета по НДФЛ в размере до 1 миллиона рублей в год всем работающим членам семьи для средств, инвестированных в сбережения. Предполагается, что семейный инструмент сбережений будет доступен всем семьям, а его реализация будет базироваться на уже существующих механизмах (ИИС, ПДС, долгосрочном страховании жизни). "Внедрение подобного семейного продукта позволит повысить интерес к инвестированию, расширить перечень возможностей по формированию накоплений для достижения долгосрочных целей семьи (например, приобретение жилья)", - отмечает эксперт. При этом увеличенный налоговый вычет позволит снизить налоговую нагрузку семьи и может быть возможностью (вместе с доходностью от инвестирования) увеличения сбережений.
https://1prime.ru/20250116/sberezheniya-854257869.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84129/40/841294081_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9166cf8b31ed2328254abadfe65976d9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, минфин, нифи минфина, сбережения
Финансы, Минфин, НИФИ Минфина, сбережения
Новый инструмент сбережений для семей: на чем предложено заработать
Эксперт Дмитриев: семейный инструмент сбережений предполагает вычет по НДФЛ
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Центробанку до 15 июля обеспечить создание семейного инструмента сбережений. Чем он будет отличаться от других инструментов, рассказал агентству "Прайм" эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Николай Дмитриев.
Семейный инструмент сбережений предусматривает предоставление налогового вычета по НДФЛ в размере до 1 миллиона рублей в год всем работающим членам семьи для средств, инвестированных в сбережения.
Предполагается, что семейный инструмент сбережений будет доступен всем семьям, а его реализация будет базироваться на уже существующих механизмах (ИИС, ПДС, долгосрочном страховании жизни).
"Внедрение подобного семейного продукта позволит повысить интерес к инвестированию, расширить перечень возможностей по формированию накоплений для достижения долгосрочных целей семьи (например, приобретение жилья)", - отмечает эксперт.
При этом увеличенный налоговый вычет позволит снизить налоговую нагрузку семьи и может быть возможностью (вместе с доходностью от инвестирования) увеличения сбережений.
Путин поручил создать в России семейный инструмент сбережений