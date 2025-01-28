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Рекомендации Счетной палаты улучшат процесс купли-продажи госземель - 28.01.2025, ПРАЙМ
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Рекомендации Счетной палаты улучшат процесс купли-продажи госземель
Рекомендации Счетной палаты улучшат процесс купли-продажи госземель - 28.01.2025, ПРАЙМ
Рекомендации Счетной палаты улучшат процесс купли-продажи госземель
Благодаря рекомендациям Счетной палаты улучшится процесс предпродажной подготовки федерального имущества, говорится в пресс-релизе контрольного ведомства. | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T11:15+0300
2025-01-28T11:15+0300
счетная палата
недвижимость
россия
росреестр
росимущество
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МОСКВА, 28 янв – ПРАЙМ. Благодаря рекомендациям Счетной палаты улучшится процесс предпродажной подготовки федерального имущества, говорится в пресс-релизе контрольного ведомства.По итогам анализа выполнения Прогнозного плана приватизации федерального имущества 2017-2019, а также проверки результативности возмездного отчуждения федерального недвижимого имущества, включая земельные участки за период 2017-2020 годов, Счетная палата в 2021 году обратила внимание на некоторые недостатки.В частности, отсутствовали подходы к определению площади земельного участка, выкупаемого без проведения торгов собственником расположенных на нем объектов недвижимости. В результате площади выкупаемых земельных участков оказывались несоразмерными площадям расположенных на них объектов. Например, в Ленинградской области собственник зданий суммарной площадью 2 тыс. кв. метров приобрел земельные участки общей площадью порядка 48 гектар, то есть в более чем 200 раз больше площади расположенных на них объектов.По итогам проверки Счетная палата направила информационное письмо в Правительство, в котором предложила меры по улучшению предпродажной подготовки объектов.В соответствии с рекомендацией Счетной палаты Росреестр совместно с Росимуществом провел дополнительный анализ правоприменительной практики по продаже земельных участков и разработал поправки в Земельный кодекс РФ по определению критериев соразмерности с учетом градостроительных и иных требований. Разработанный Росреестром законопроект в настоящее время рассматривается в Государственной Думе."Реализация рекомендации Счетной палаты позволит ограничить необоснованное отчуждение значительных земельных ресурсов на льготных условиях", – указал аудитор Счетной палаты Андрей Батуркин.
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счетная палата, недвижимость, россия, росреестр, росимущество
Счетная палата, Недвижимость, РОССИЯ, Росреестр, Росимущество
11:15 28.01.2025
 

Рекомендации Счетной палаты улучшат процесс купли-продажи госземель

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Счетной палаты РФ
Здание Счетной палаты РФ - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 28 янв – ПРАЙМ. Благодаря рекомендациям Счетной палаты улучшится процесс предпродажной подготовки федерального имущества, говорится в пресс-релизе контрольного ведомства.
По итогам анализа выполнения Прогнозного плана приватизации федерального имущества 2017-2019, а также проверки результативности возмездного отчуждения федерального недвижимого имущества, включая земельные участки за период 2017-2020 годов, Счетная палата в 2021 году обратила внимание на некоторые недостатки.
В частности, отсутствовали подходы к определению площади земельного участка, выкупаемого без проведения торгов собственником расположенных на нем объектов недвижимости. В результате площади выкупаемых земельных участков оказывались несоразмерными площадям расположенных на них объектов. Например, в Ленинградской области собственник зданий суммарной площадью 2 тыс. кв. метров приобрел земельные участки общей площадью порядка 48 гектар, то есть в более чем 200 раз больше площади расположенных на них объектов.
По итогам проверки Счетная палата направила информационное письмо в Правительство, в котором предложила меры по улучшению предпродажной подготовки объектов.
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В соответствии с рекомендацией Счетной палаты Росреестр совместно с Росимуществом провел дополнительный анализ правоприменительной практики по продаже земельных участков и разработал поправки в Земельный кодекс РФ по определению критериев соразмерности с учетом градостроительных и иных требований. Разработанный Росреестром законопроект в настоящее время рассматривается в Государственной Думе.
"Реализация рекомендации Счетной палаты позволит ограничить необоснованное отчуждение значительных земельных ресурсов на льготных условиях", – указал аудитор Счетной палаты Андрей Батуркин.
 
Счетная палатаНедвижимостьРОССИЯРосреестрРосимущество
 
 
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