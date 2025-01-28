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Премьер-министр Сербии Милош Вучевич подаст в отставку на фоне протестов
Премьер-министр Сербии Милош Вучевич подаст в отставку на фоне протестов - 28.01.2025, ПРАЙМ
Премьер-министр Сербии Милош Вучевич подаст в отставку на фоне протестов
Премьер-министр Сербии Милош Вучевич объявил о решении уйти в отставку на фоне протестов в стране. Об этом сообщает издание "Вечерне новости" со ссылкой на... | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T12:51+0300
2025-01-28T12:51+0300
2025-01-28T13:08+0300
политика
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр Сербии Милош Вучевич объявил о решении уйти в отставку на фоне протестов в стране. Об этом сообщает издание "Вечерне новости" со ссылкой на источник."Премьер Сербии Милош Вучевич подаст в отставку. Вучевич проведет внеочередную конференцию для СМИ сегодня в 11.00 (13.00 мск) в правительстве", - сказано в тексте публикации.Причиной протестов в Сербии стало обрушение навеса на железнодорожном вокзале Нови-Сад 1 ноября, в результате которого погибли 15 человек. Протестующие требуют отставки правительства и президента Александра Вучича.Ранее Вучевич также заявил о готовности подписать помилования для обвиняемых в протестах студентов и преподавателей. Президент страны в свою очередь отметил, что власти Сербии продолжат публиковать документы по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде.
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сербия
Премьер-министр Сербии Милош Вучевич подаст в отставку на фоне протестов
"Вечерне новости": премьер-министр Сербии Милош Вучевич подаст в отставку
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр Сербии Милош Вучевич объявил о решении уйти в отставку на фоне протестов в стране. Об этом сообщает издание "Вечерне новости" со ссылкой на источник.
"Премьер Сербии Милош Вучевич подаст в отставку. Вучевич проведет внеочередную конференцию для СМИ сегодня в 11.00 (13.00 мск) в правительстве", - сказано в тексте публикации.
Причиной протестов в Сербии стало обрушение навеса на железнодорожном вокзале Нови-Сад 1 ноября, в результате которого погибли 15 человек. Протестующие требуют отставки правительства и президента Александра Вучича.
Ранее Вучевич также заявил о готовности подписать помилования для обвиняемых в протестах студентов и преподавателей. Президент страны в свою очередь отметил, что власти Сербии продолжат публиковать документы по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде.
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