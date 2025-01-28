https://1prime.ru/20250128/serbiya-854493885.html

Премьер Сербии Милош Вучевич подал в отставку на фоне протестов в стране

Премьер Сербии Милош Вучевич подал в отставку на фоне протестов в стране - 28.01.2025, ПРАЙМ

Премьер Сербии Милош Вучевич подал в отставку на фоне протестов в стране

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич подал в отставку на фоне протестов в стране. Об этом он заявил в ходе брифинга. | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T13:43+0300

2025-01-28T13:43+0300

2025-01-28T13:43+0300

политика

сербия

правительство

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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр Сербии Милош Вучевич подал в отставку на фоне протестов в стране. Об этом он заявил в ходе брифинга."Думаю, что политика, которой я принадлежу, партия, которой руковожу, которая побеждала вместе с президентом республики на всех выборах с 2012 года - президентских, парламентских, местных - много раз, должна показать наивысшую степень ответственности, должна показать новые закономерности в сербской политике, показать, что самая ответственная объективно. Поэтому... мое неотзываемое решение подать в отставку с поста председателя правительства Сербии", - заявил Вучевич.Вучевич также сообщил, что мэр города Нови-Сад Милан Джурич также подал в отставку. Президент Сербии поддержал решение Вучевича и заявил, что правительство будет продолжать работать в техническом режиме.

https://1prime.ru/20250126/nis-854456986.html

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сербия, правительство