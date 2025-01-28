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В экспертном сообществе допускают запуск "Северного потока 2"

В экспертном сообществе допускают запуск "Северного потока 2" - 28.01.2025, ПРАЙМ

В экспертном сообществе допускают запуск "Северного потока 2"

Разрешение Nord Stream 2 AG – оператору "Северного потока 2" – на работы по консервации поврежденной ветки газопровода интересное, но запоздалое, однако лучше... | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T18:27+0300

2025-01-28T18:27+0300

2025-01-28T18:28+0300

экономика

евросоюз

экспертное мнение

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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Разрешение Nord Stream 2 AG – оператору "Северного потока 2" – на работы по консервации поврежденной ветки газопровода интересное, но запоздалое, однако лучше поздно, чем никогда – видимо, европейцы рассчитывают когда-нибудь запустить магистраль, такое мнение высказал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Власти Дании выдали оператору "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG разрешение на работы по консервации поврежденной ветки трубопровода, говорится в заявлении на сайте агентства по энергетике. Эксперт назвал такое высказывание интересным, но запоздалым. Больше двух лет взорванные газопроводы лежат на дне Балтийского моря, в них затекла вода и не известно, какая там сейчас степень коррозии, отметил он. "Скептики высказывали мнение, что работоспособность этих газопроводов нельзя будет восстановить. Но я думаю, что без исследований самих труб сказать сложно. Тем не менее, консервация – это лучше, чем ничего. Лучше сейчас, лучше поздно, чем никогда. Это тоже показывает, что, видимо, европейцы все-таки рассчитывают возможно когда-то запустить газопровод", – предположил Юшков. Хотя сейчас нынешнее решение не гарантирует, что кто-то будет заниматься восстановлением, уточнил он. Оно касается только консервации – поднять нитку, поставить заглушку, откачать из нее воду, продолжил эксперт. "Причем это делает только Дания. Может быть, она хочет что-то показать американцам. Мол, мы вам покажем – хотите у нас Гренландию отнять, а мы будем угрожать разобраться с "Северным потоком 2". В хорошем смысле – дать добро на починку", – добавил Юшков. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке 2" – произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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евросоюз, экспертное мнение