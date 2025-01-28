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Стало известно о перспективах продажи "Северного потока 2" - 28.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250128/sevpotok-854507236.html
Стало известно о перспективах продажи "Северного потока 2"
Стало известно о перспективах продажи "Северного потока 2" - 28.01.2025, ПРАЙМ
Стало известно о перспективах продажи "Северного потока 2"
Оператор "Северного потока 2" рассматривает возможность продажи газопровода для выплаты кредиторам накопившихся долгов, следует из опубликованного решения суда... | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T19:43+0300
2025-01-28T19:45+0300
экономика
nord stream 2 ag
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Оператор "Северного потока 2" рассматривает возможность продажи газопровода для выплаты кредиторам накопившихся долгов, следует из опубликованного решения суда швейцарского кантона Цуг от 9 января. Девятого января представитель швейцарского суда заявил РИА Новости, что суд обязал компанию Nord Stream 2 AG в течение 60 дней с момента получения судебного решения полностью выплатить все задолженности мелким кредиторам, иначе начнется процедура банкротства компании. "В то время как банкротство поставит многих небольших кредиторов самих на грань выживания и лишит значительных сумм крупных кредиторов, предоставление отсрочки сверх установленных законом норм, но при этом в соответствии с целью закона помогло бы осуществить возможную продажу газопровода или реструктуризацию компании, что дало бы возможность выжить мелким кредиторам и покрыть требования крупных кредиторов: в значительной степени или даже целиком", - говорится в решении суда. В декабре в швейцарском кантоне Цуг, где зарегистрирована компания Nord Stream AG, прошло судебное заседание, в ходе которого рассматривалось компромиссное соглашение о реструктуризации долга, которое оператор газопровода "Северный поток 2" (Nord Stream 2 AG) предложил своим кредиторам. В его рамках выступили стороны, представляющие интересы Nord Stream 2 AG, кредиторов, включая мелких, а также швейцарского ликвидатора компании Transliq AG. "Северный поток 2" - экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море, мощность двух ниток - 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство газопровода завершено в сентябре 2021 года, но в эксплуатацию он так и не был введен. Через год - в сентябре 2022 года - в результате взрывов разрушены одна из ниток "Северного потока 2" и обе нитки параллельного экспортного "Северного потока". Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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nord stream 2 ag
Экономика, Nord Stream 2 AG
19:43 28.01.2025 (обновлено: 19:45 28.01.2025)
 
Стало известно о перспективах продажи "Северного потока 2"

Суд: оператор "Северного потока 2" может продать газопровод для выплаты долгов

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Оператор "Северного потока 2" рассматривает возможность продажи газопровода для выплаты кредиторам накопившихся долгов, следует из опубликованного решения суда швейцарского кантона Цуг от 9 января.
Девятого января представитель швейцарского суда заявил РИА Новости, что суд обязал компанию Nord Stream 2 AG в течение 60 дней с момента получения судебного решения полностью выплатить все задолженности мелким кредиторам, иначе начнется процедура банкротства компании.
"В то время как банкротство поставит многих небольших кредиторов самих на грань выживания и лишит значительных сумм крупных кредиторов, предоставление отсрочки сверх установленных законом норм, но при этом в соответствии с целью закона помогло бы осуществить возможную продажу газопровода или реструктуризацию компании, что дало бы возможность выжить мелким кредиторам и покрыть требования крупных кредиторов: в значительной степени или даже целиком", - говорится в решении суда.
В декабре в швейцарском кантоне Цуг, где зарегистрирована компания Nord Stream AG, прошло судебное заседание, в ходе которого рассматривалось компромиссное соглашение о реструктуризации долга, которое оператор газопровода "Северный поток 2" (Nord Stream 2 AG) предложил своим кредиторам. В его рамках выступили стороны, представляющие интересы Nord Stream 2 AG, кредиторов, включая мелких, а также швейцарского ликвидатора компании Transliq AG.
ЧП на Северных потоках
Власти Дании выдали разрешение на консервацию ветки "Северного потока"
16:06
"Северный поток 2" - экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море, мощность двух ниток - 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство газопровода завершено в сентябре 2021 года, но в эксплуатацию он так и не был введен. Через год - в сентябре 2022 года - в результате взрывов разрушены одна из ниток "Северного потока 2" и обе нитки параллельного экспортного "Северного потока".
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
 
ЭкономикаNord Stream 2 AG
 
 
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