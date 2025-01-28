https://1prime.ru/20250128/sevpotoki-854499792.html

Власти Дании выдали разрешение на консервацию ветки "Северного потока"

Власти Дании выдали разрешение на консервацию ветки "Северного потока" - 28.01.2025, ПРАЙМ

Власти Дании выдали разрешение на консервацию ветки "Северного потока"

Датские власти выдали разрешение компании Nord Stream 2 AG на проведение работ по консервации поврежденной ветки газопровода "Северный поток - 2" в Балтийском... | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T16:06+0300

2025-01-28T16:06+0300

2025-01-28T16:06+0300

северные потоки

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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Датские власти выдали разрешение компании Nord Stream 2 AG на проведение работ по консервации поврежденной ветки газопровода "Северный поток - 2" в Балтийском море."Управление по энергетике сегодня (28 января - ред.) выдало разрешение на консервацию поврежденного трубопровода Nord Stream 2 в Балтийском море", - отмечается в заявлении на сайте агентства по энергетике.Работы планируется провести во 2-м или 3-м квартале 2025 года и займут 2-3 недели.Взрывы на "Северном потоке" и "Северном потоке-2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленного саботажа. Компания Nord Stream AG заявила, что повреждения газопроводов беспрецедентны и пока невозможно оценить сроки ремонта.

https://1prime.ru/20250127/sevpotoki-854481971.html

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северные потоки