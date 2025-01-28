Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Власти Дании выдали разрешение на консервацию ветки "Северного потока" - 28.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250128/sevpotoki-854499792.html
Власти Дании выдали разрешение на консервацию ветки "Северного потока"
Власти Дании выдали разрешение на консервацию ветки "Северного потока" - 28.01.2025, ПРАЙМ
Власти Дании выдали разрешение на консервацию ветки "Северного потока"
Датские власти выдали разрешение компании Nord Stream 2 AG на проведение работ по консервации поврежденной ветки газопровода "Северный поток - 2" в Балтийском... | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T16:06+0300
2025-01-28T16:06+0300
северные потоки
https://cdnn.1prime.ru/img/84031/82/840318231_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_48670c2e686c946ceb5a581823d26749.jpg
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Датские власти выдали разрешение компании Nord Stream 2 AG на проведение работ по консервации поврежденной ветки газопровода "Северный поток - 2" в Балтийском море."Управление по энергетике сегодня (28 января - ред.) выдало разрешение на консервацию поврежденного трубопровода Nord Stream 2 в Балтийском море", - отмечается в заявлении на сайте агентства по энергетике.Работы планируется провести во 2-м или 3-м квартале 2025 года и займут 2-3 недели.Взрывы на "Северном потоке" и "Северном потоке-2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленного саботажа. Компания Nord Stream AG заявила, что повреждения газопроводов беспрецедентны и пока невозможно оценить сроки ремонта.
https://1prime.ru/20250127/sevpotoki-854481971.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84031/82/840318231_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_486048bc55f11bfc3eaf40197cfb4220.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
северные потоки
СЕВЕРНЫЕ ПОТОКИ
16:06 28.01.2025
 
Власти Дании выдали разрешение на консервацию ветки "Северного потока"

Минэнерго Дании выдало разрешение на консервацию ветки "Северного потока"

© Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)ЧП на "Северных потоках"
ЧП на Северных потоках
© Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Датские власти выдали разрешение компании Nord Stream 2 AG на проведение работ по консервации поврежденной ветки газопровода "Северный поток - 2" в Балтийском море.
"Управление по энергетике сегодня (28 января - ред.) выдало разрешение на консервацию поврежденного трубопровода Nord Stream 2 в Балтийском море", - отмечается в заявлении на сайте агентства по энергетике.
Работы планируется провести во 2-м или 3-м квартале 2025 года и займут 2-3 недели.
Взрывы на "Северном потоке" и "Северном потоке-2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленного саботажа. Компания Nord Stream AG заявила, что повреждения газопроводов беспрецедентны и пока невозможно оценить сроки ремонта.
Такер Карлсон во время интервью с Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2025
Карлсон объяснил, как ЧП на "Северных потоках" разрушит Евросоюз и НАТО
Вчера, 23:11
 
СЕВЕРНЫЕ ПОТОКИ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала