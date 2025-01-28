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Комитет Совфеда поддержал закон о штрафах за продажу детям вейпов и табака

Комитет Совфеда поддержал закон о штрафах за продажу детям вейпов и табака - 28.01.2025, ПРАЙМ

Комитет Совфеда поддержал закон о штрафах за продажу детям вейпов и табака

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал закон о повышении до 2 миллионов рублей штрафов за продажу детям табачной продукции,... | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T12:33+0300

2025-01-28T12:33+0300

2025-01-28T12:33+0300

совет федерации

повышение штрафов

штраф

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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал закон о повышении до 2 миллионов рублей штрафов за продажу детям табачной продукции, вейпов и кальянов, отметили в редакции РИА Новости.Законом вносятся изменения в статью 14.53 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. За продажу детям табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции или сырья для их производства, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции или сырья для их производства устанавливается штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей для граждан, от 500 до 700 тысяч рублей - для должностных лиц и от 1,5 до 2 миллионов рублей - для юридических лиц. Несоблюдение или нарушение запретов в сфере розничной торговли табачными изделиями предусматривает штраф от 10 до 20 тысяч рублей для граждан, от 30 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 90 до 120 тысяч рублей для юридических лиц. В случае повторного правонарушения штрафы повышаются: от 20 до 30 тысяч рублей для граждан, от 50 до 90 тысяч рублей для должностных лиц и от 120 до 150 тысяч рублей для юридических лиц.Кроме того, предусмотрены штрафы за оптовую или розничную продажу насвая, пищевой никотинсодержащей продукции или никотинсодержащей продукции, предназначенной для жевания, сосания или нюханья. Штраф для граждан составит от 150 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц - от 300 до 500 тысяч, а для юридических лиц - от 1 до 1,5 миллионов рублей. Также увеличиваются штрафы за производство алкогольной продукции либо производство, ввод в оборот табачных изделий, табачной продукции или никотинсодержащей продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, а также с нарушением установленного порядка соответствующей маркировки и (или) нанесения информации. В случае правонарушения, штраф для должностных лиц составит от 300 до 500 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 700 тысяч до миллиона рублей с конфискацией предметов административного правонарушения. За оборот алкогольной продукции или табачных изделий, табачной продукции или никотинсодержащей продукции без маркировки, если такая маркировка обязательна, штраф для граждан составит от 100 до 150 тысяч рублей, для должностных лиц - от 300 до 500 тысяч рублей, для юридических лиц - от 1 до 1,5 миллионов рублей с конфискацией.

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совет федерации, повышение штрафов, штраф