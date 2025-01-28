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РБК: экспорт СПГ из России в 2024 году достиг рекорда
РБК: экспорт СПГ из России в 2024 году достиг рекорда - 28.01.2025, ПРАЙМ
РБК: экспорт СПГ из России в 2024 году достиг рекорда
Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в прошлом году вырос на 4% по сравнению с предыдущим годом, передает РБК со ссылкой на данные аналитической... | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T10:14+0300
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энергетика
россия
спг
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в прошлом году вырос на 4% по сравнению с предыдущим годом, передает РБК со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.Общий объем экспорта составил 33,6 миллиона тонн, превысив предыдущий максимум, зафиксированный в 2022 году. По месячным поставкам, декабрь оказался рекордным месяцем, со 3,25 миллионами тонн СПГ, превысив предыдущий максимум декабря 2023 года.Больше половины экспортированного СПГ было куплено европейскими странами, причем Франция, Испания и Бельгия были крупнейшими покупателями. Азия составила 45% от всего объема поставок, с Китаем и Японией в качестве крупнейших покупателей, заключили в издании.
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россия, спг
РБК: экспорт СПГ из России в 2024 году достиг рекорда
РБК: Россия в 2024 году экспортировала рекордные 33,6 миллиона тонн СПГ
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ.
Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в прошлом году вырос на 4% по сравнению с предыдущим годом, передает
РБК со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.
Общий объем экспорта составил 33,6 миллиона тонн, превысив предыдущий максимум, зафиксированный в 2022 году. По месячным поставкам, декабрь оказался рекордным месяцем, со 3,25 миллионами тонн СПГ, превысив предыдущий максимум декабря 2023 года.
Больше половины экспортированного СПГ было куплено европейскими странами, причем Франция, Испания и Бельгия были крупнейшими покупателями. Азия составила 45% от всего объема поставок, с Китаем и Японией в качестве крупнейших покупателей, заключили в издании.
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