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РБК: экспорт СПГ из России в 2024 году достиг рекорда

РБК: экспорт СПГ из России в 2024 году достиг рекорда - 28.01.2025, ПРАЙМ

РБК: экспорт СПГ из России в 2024 году достиг рекорда

Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в прошлом году вырос на 4% по сравнению с предыдущим годом, передает РБК со ссылкой на данные аналитической... | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T10:14+0300

2025-01-28T10:14+0300

2025-01-28T10:14+0300

энергетика

россия

спг

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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в прошлом году вырос на 4% по сравнению с предыдущим годом, передает РБК со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.Общий объем экспорта составил 33,6 миллиона тонн, превысив предыдущий максимум, зафиксированный в 2022 году. По месячным поставкам, декабрь оказался рекордным месяцем, со 3,25 миллионами тонн СПГ, превысив предыдущий максимум декабря 2023 года.Больше половины экспортированного СПГ было куплено европейскими странами, причем Франция, Испания и Бельгия были крупнейшими покупателями. Азия составила 45% от всего объема поставок, с Китаем и Японией в качестве крупнейших покупателей, заключили в издании.

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россия, спг