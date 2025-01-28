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РБК: экспорт СПГ из России в 2024 году достиг рекорда - 28.01.2025, ПРАЙМ
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РБК: экспорт СПГ из России в 2024 году достиг рекорда
РБК: экспорт СПГ из России в 2024 году достиг рекорда - 28.01.2025, ПРАЙМ
РБК: экспорт СПГ из России в 2024 году достиг рекорда
Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в прошлом году вырос на 4% по сравнению с предыдущим годом, передает РБК со ссылкой на данные аналитической... | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T10:14+0300
2025-01-28T10:14+0300
энергетика
россия
спг
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в прошлом году вырос на 4% по сравнению с предыдущим годом, передает РБК со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.Общий объем экспорта составил 33,6 миллиона тонн, превысив предыдущий максимум, зафиксированный в 2022 году. По месячным поставкам, декабрь оказался рекордным месяцем, со 3,25 миллионами тонн СПГ, превысив предыдущий максимум декабря 2023 года.Больше половины экспортированного СПГ было куплено европейскими странами, причем Франция, Испания и Бельгия были крупнейшими покупателями. Азия составила 45% от всего объема поставок, с Китаем и Японией в качестве крупнейших покупателей, заключили в издании.
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россия, спг
Энергетика, РОССИЯ, СПГ
10:14 28.01.2025
 
РБК: экспорт СПГ из России в 2024 году достиг рекорда

РБК: Россия в 2024 году экспортировала рекордные 33,6 миллиона тонн СПГ

CC BY-SA 2.0 / kees torn / NEW FRONTIER 1СПГ
СПГ - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2025
CC BY-SA 2.0 / kees torn / NEW FRONTIER 1
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в прошлом году вырос на 4% по сравнению с предыдущим годом, передает РБК со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.
Общий объем экспорта составил 33,6 миллиона тонн, превысив предыдущий максимум, зафиксированный в 2022 году. По месячным поставкам, декабрь оказался рекордным месяцем, со 3,25 миллионами тонн СПГ, превысив предыдущий максимум декабря 2023 года.
Больше половины экспортированного СПГ было куплено европейскими странами, причем Франция, Испания и Бельгия были крупнейшими покупателями. Азия составила 45% от всего объема поставок, с Китаем и Японией в качестве крупнейших покупателей, заключили в издании.
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