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"Не смогли отказаться": в ЕС нашли способ "отмыть" российский газ - 28.01.2025, ПРАЙМ
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"Не смогли отказаться": в ЕС нашли способ "отмыть" российский газ
"Не смогли отказаться": в ЕС нашли способ "отмыть" российский газ - 28.01.2025, ПРАЙМ
"Не смогли отказаться": в ЕС нашли способ "отмыть" российский газ
Европа не смогла преодолеть зависимость от российского газа, нарастив его импорт до максимальных значений в 2024 году, говорится в материале Financial Times. | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T12:05+0300
2025-01-28T12:09+0300
энергетика
газ
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россия
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Европа не смогла преодолеть зависимость от российского газа, нарастив его импорт до максимальных значений в 2024 году, говорится в материале Financial Times.В издании отметили, что, несмотря на официальный отказ от прямых поставок российского газа, Германия все еще закупает большие объемы СПГ через другие страны ЕС."Морской импорт российского газа, который не подпадает под санкции, достиг в 2024 году рекордного уровня", - заметили авторы материала.Проблема заключается в отсутствии прозрачности на внутреннем рынке ЕС, что затрудняет контроль и отслеживание происхождения поставок топлива. Специалист по энергетической политике из Бельгии Ангелос Куицис указывает, что это позволяет участникам этой схемы утверждать, что они не несут ответственности за рост спроса на российский СПГ.Кроме того, немцы идут на уловки, указывая газ из бельгийских портов обозначается как "бельгийский" в немецких документах, хотя Брюссель не добывает газ.В докладе, подготовленном немецкими экологическими группами German Environmental Aid и Urgewald, а также украинской неправительственной организацией Razom We Stand, утверждается, что Украина до сих пор получает от 3% до 9,2% газа из России через другие страны ЕС.В издании также резюмировали, что отсутствие прозрачности на внутреннем газовом рынке ЕС приводит к "перекладыванию вины на другие государства" и бездействию в отношении российского СПГ, в результате чего ни один из членов ЕС не осознает полностью свою ответственность.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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газ, ес, россия
Энергетика, Газ, ЕС, РОССИЯ
12:05 28.01.2025 (обновлено: 12:09 28.01.2025)
 
"Не смогли отказаться": в ЕС нашли способ "отмыть" российский газ

FT: импорт российского СПГ в Европе достиг в 2024 году рекордного уровня

CC BY-SA 2.0 / kees torn / EAGLE BRASILIA & BEAGLEСПГ
СПГ - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2025
CC BY-SA 2.0 / kees torn / EAGLE BRASILIA & BEAGLE
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Европа не смогла преодолеть зависимость от российского газа, нарастив его импорт до максимальных значений в 2024 году, говорится в материале Financial Times.
В издании отметили, что, несмотря на официальный отказ от прямых поставок российского газа, Германия все еще закупает большие объемы СПГ через другие страны ЕС.
"Морской импорт российского газа, который не подпадает под санкции, достиг в 2024 году рекордного уровня", - заметили авторы материала.
Проблема заключается в отсутствии прозрачности на внутреннем рынке ЕС, что затрудняет контроль и отслеживание происхождения поставок топлива. Специалист по энергетической политике из Бельгии Ангелос Куицис указывает, что это позволяет участникам этой схемы утверждать, что они не несут ответственности за рост спроса на российский СПГ.
Кроме того, немцы идут на уловки, указывая газ из бельгийских портов обозначается как "бельгийский" в немецких документах, хотя Брюссель не добывает газ.
В докладе, подготовленном немецкими экологическими группами German Environmental Aid и Urgewald, а также украинской неправительственной организацией Razom We Stand, утверждается, что Украина до сих пор получает от 3% до 9,2% газа из России через другие страны ЕС.
В издании также резюмировали, что отсутствие прозрачности на внутреннем газовом рынке ЕС приводит к "перекладыванию вины на другие государства" и бездействию в отношении российского СПГ, в результате чего ни один из членов ЕС не осознает полностью свою ответственность.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
СПГ - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2025
РБК: экспорт СПГ из России в 2024 году достиг рекорда
10:14
 
ЭнергетикаГазЕСРОССИЯ
 
 
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