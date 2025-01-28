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Терминал в Бельгии продолжит прием СПГ из России, пишут СМИ - 28.01.2025, ПРАЙМ
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Терминал в Бельгии продолжит прием СПГ из России, пишут СМИ
Терминал в Бельгии продолжит прием СПГ из России, пишут СМИ - 28.01.2025, ПРАЙМ
Терминал в Бельгии продолжит прием СПГ из России, пишут СМИ
Терминал СПГ компании Fluxys в бельгийском порту Зебрюгге продолжит принимать топливо из России после вступления в силу в конце марта 2025 года ограничений ЕС... | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T13:08+0300
2025-01-28T13:08+0300
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БРЮССЕЛЬ, 28 янв - ПРАЙМ. Терминал СПГ компании Fluxys в бельгийском порту Зебрюгге продолжит принимать топливо из России после вступления в силу в конце марта 2025 года ограничений ЕС на реэкспорт сжиженного природного газа из Европы в третьи страны, пишет бельгийское издание Soir. Бельгийского оператора связывает многолетний контракт с "Ямал СПГ" на хранение и перегрузку топлива из России. ЕС в июне 2024 года ввел 14-й пакет санкций, которые с 26 марта 2025 года ограничат предоставление услуг по транспортировке российского СПГ через терминалы в ЕС для третьих стран, однако сами члены Евросоюза смогут продолжить покупать "голубое топливо" из России в прежнем режиме. Запрет распространяется как на перегрузку топлива с одного судна на другое, так и на перегрузку на побережье. Кабмин Бельгии в начале января утвердил проект решения о запрете реэкспорта сжиженного природного газа из России в соответствии с санкциями Евросоюза. Власти намерены контролировать поступающее топливо и требовать от поставщиков сертификаты происхождения. "Что касается Fluxys, то вступление в силу санкций не должно повлиять на его ситуацию, так как газовый оператор сможет продолжать выполнять свои обязательства перед "Ямал СПГ", предоставляя предусмотренные контрактом слоты. Расторжения контракта не последует, поэтому не надо будет выплачивать компенсации", - пишет Soir. При этом издание отмечает, что российской стороне придется самостоятельно решать, что делать с забронированными мощностями, которые уже нельзя будет использовать для перегрузки топлива для клиентов за пределами Евросоюза. По мнению издания, российская сторона может попытаться найти покупателей на эти объемы СПГ в странах ЕС. Согласно данным министерства экономики Бельгии, порт Зебрюгге в год принимает 124,4 тераватт-часов (ТВт.ч) сжиженного природного газа, при этом 78,4 ТВт.ч приходится на топливо из России. Около половины объемов российского СПГ идет на экспорт, в основном в страны Азии. Остальные объемы поступают в сеть Fluxys, которая снабжает бельгийских клиентов и потребителей в соседних странах, прежде всего, в Германии. В бельгийском порту Зебрюгге на Северном море действует один из крупнейших в ЕС терминал СПГ компании Fluxys. Еще в 2015 году компания заключила контракт на хранение и перегрузку российского топлива с "Ямал СПГ". Контракт начал реализовываться в 2019 году, он рассчитан на период до 2039 года и оценивается в 1 миллиард евро. Он приносил компании порядка 50 миллионов евро дохода в год. По информации бельгийских СМИ, отказ от исполнения контракта может обойтись Fluxys в 750 миллионов евро. Как заявлял РИА Новости посол России в Бельгии Александр Токовинин, запрет с марта 2025 года транзита российского СПГ через порты Европы негативно отразится на соответствующей отрасли Бельгии, в частности, нанесет удар по бельгийскому порту Зебрюгге.
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бельгия, европа, ес, газ, рф
Энергетика, БЕЛЬГИЯ, ЕВРОПА, ЕС, Газ, РФ
13:08 28.01.2025
 
Терминал в Бельгии продолжит прием СПГ из России, пишут СМИ

Soir: терминал в Бельгии продолжит прием СПГ из РФ после ограничений реэкспорта

CC BY-SA 2.0 / kees torn / LNG SOKOTOТанкер СПГ
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2025
CC BY-SA 2.0 / kees torn / LNG SOKOTO
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БРЮССЕЛЬ, 28 янв - ПРАЙМ. Терминал СПГ компании Fluxys в бельгийском порту Зебрюгге продолжит принимать топливо из России после вступления в силу в конце марта 2025 года ограничений ЕС на реэкспорт сжиженного природного газа из Европы в третьи страны, пишет бельгийское издание Soir.
Бельгийского оператора связывает многолетний контракт с "Ямал СПГ" на хранение и перегрузку топлива из России. ЕС в июне 2024 года ввел 14-й пакет санкций, которые с 26 марта 2025 года ограничат предоставление услуг по транспортировке российского СПГ через терминалы в ЕС для третьих стран, однако сами члены Евросоюза смогут продолжить покупать "голубое топливо" из России в прежнем режиме. Запрет распространяется как на перегрузку топлива с одного судна на другое, так и на перегрузку на побережье.
Кабмин Бельгии в начале января утвердил проект решения о запрете реэкспорта сжиженного природного газа из России в соответствии с санкциями Евросоюза. Власти намерены контролировать поступающее топливо и требовать от поставщиков сертификаты происхождения.
"Что касается Fluxys, то вступление в силу санкций не должно повлиять на его ситуацию, так как газовый оператор сможет продолжать выполнять свои обязательства перед "Ямал СПГ", предоставляя предусмотренные контрактом слоты. Расторжения контракта не последует, поэтому не надо будет выплачивать компенсации", - пишет Soir.
При этом издание отмечает, что российской стороне придется самостоятельно решать, что делать с забронированными мощностями, которые уже нельзя будет использовать для перегрузки топлива для клиентов за пределами Евросоюза. По мнению издания, российская сторона может попытаться найти покупателей на эти объемы СПГ в странах ЕС.
Согласно данным министерства экономики Бельгии, порт Зебрюгге в год принимает 124,4 тераватт-часов (ТВт.ч) сжиженного природного газа, при этом 78,4 ТВт.ч приходится на топливо из России. Около половины объемов российского СПГ идет на экспорт, в основном в страны Азии. Остальные объемы поступают в сеть Fluxys, которая снабжает бельгийских клиентов и потребителей в соседних странах, прежде всего, в Германии.
В бельгийском порту Зебрюгге на Северном море действует один из крупнейших в ЕС терминал СПГ компании Fluxys. Еще в 2015 году компания заключила контракт на хранение и перегрузку российского топлива с "Ямал СПГ". Контракт начал реализовываться в 2019 году, он рассчитан на период до 2039 года и оценивается в 1 миллиард евро. Он приносил компании порядка 50 миллионов евро дохода в год. По информации бельгийских СМИ, отказ от исполнения контракта может обойтись Fluxys в 750 миллионов евро.
Как заявлял РИА Новости посол России в Бельгии Александр Токовинин, запрет с марта 2025 года транзита российского СПГ через порты Европы негативно отразится на соответствующей отрасли Бельгии, в частности, нанесет удар по бельгийскому порту Зебрюгге.
СПГ - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2025
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