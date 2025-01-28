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Путин поручил подготовить план по формированию спутниковых группировок
Путин поручил подготовить план по формированию спутниковых группировок - 28.01.2025, ПРАЙМ
Путин поручил подготовить план по формированию спутниковых группировок
Президент России Владимир Путин поручил правительству и "Роскосмосу" подготовить к первому июня 2025 года детальный план по формированию российских спутниковых... | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T22:10+0300
2025-01-28T22:10+0300
2025-01-28T22:15+0300
экономика
владимир путин
план
спутники
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ.. Президент России Владимир Путин поручил правительству и "Роскосмосу" подготовить к первому июня 2025 года детальный план по формированию российских спутниковых группировок. "Нужно формировать наземную инфраструктуру. И, что крайне важно, создавать спутниковые группировки. Уже к 1 июня текущего года нужно определить детальный, поэтапный план данной работы. Прошу коллег из правительства и "Роскосмоса". Снять все межведомственные противоречия. Определить необходимые параметры таких группировок. Причем сделать это, повторю, нужно в кратчайшие сроки", - сказал Путин на совещании по развитию беспилотной авиации.
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владимир путин, план, спутники
Экономика, Владимир Путин, план, спутники
Путин поручил подготовить план по формированию спутниковых группировок
Путин поручил подготовить к 1 июня план по созданию спутниковых группировок РФ
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ.. Президент России Владимир Путин поручил правительству и "Роскосмосу" подготовить к первому июня 2025 года детальный план по формированию российских спутниковых группировок.
"Нужно формировать наземную инфраструктуру. И, что крайне важно, создавать спутниковые группировки. Уже к 1 июня текущего года нужно определить детальный, поэтапный план данной работы. Прошу коллег из правительства и "Роскосмоса". Снять все межведомственные противоречия. Определить необходимые параметры таких группировок. Причем сделать это, повторю, нужно в кратчайшие сроки", - сказал Путин на совещании по развитию беспилотной авиации.
В России создали самонаводящуюся на спутник радиостанцию