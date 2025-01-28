Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поручил подготовить план по формированию спутниковых группировок - 28.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250128/sputniki-854509281.html
Путин поручил подготовить план по формированию спутниковых группировок
Путин поручил подготовить план по формированию спутниковых группировок - 28.01.2025, ПРАЙМ
Путин поручил подготовить план по формированию спутниковых группировок
Президент России Владимир Путин поручил правительству и "Роскосмосу" подготовить к первому июня 2025 года детальный план по формированию российских спутниковых... | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T22:10+0300
2025-01-28T22:15+0300
экономика
владимир путин
план
спутники
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75764/08/757640857_0:38:400:263_1920x0_80_0_0_82a4ec9ff2c51979fb6378fefefce3fb.jpg
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ.. Президент России Владимир Путин поручил правительству и "Роскосмосу" подготовить к первому июня 2025 года детальный план по формированию российских спутниковых группировок. "Нужно формировать наземную инфраструктуру. И, что крайне важно, создавать спутниковые группировки. Уже к 1 июня текущего года нужно определить детальный, поэтапный план данной работы. Прошу коллег из правительства и "Роскосмоса". Снять все межведомственные противоречия. Определить необходимые параметры таких группировок. Причем сделать это, повторю, нужно в кратчайшие сроки", - сказал Путин на совещании по развитию беспилотной авиации.
https://1prime.ru/20240813/rostekh-850841484.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75764/08/757640857_0:0:400:300_1920x0_80_0_0_5fc9a16a5646cb6108b6168bc4597562.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, план, спутники
Экономика, Владимир Путин, план, спутники
22:10 28.01.2025 (обновлено: 22:15 28.01.2025)
 
Путин поручил подготовить план по формированию спутниковых группировок

Путин поручил подготовить к 1 июня план по созданию спутниковых группировок РФ

Спутник "Ямал-402" поднимет себя на геостационарную орбиту
Спутник Ямал-402 поднимет себя на геостационарную орбиту
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ.. Президент России Владимир Путин поручил правительству и "Роскосмосу" подготовить к первому июня 2025 года детальный план по формированию российских спутниковых группировок.
"Нужно формировать наземную инфраструктуру. И, что крайне важно, создавать спутниковые группировки. Уже к 1 июня текущего года нужно определить детальный, поэтапный план данной работы. Прошу коллег из правительства и "Роскосмоса". Снять все межведомственные противоречия. Определить необходимые параметры таких группировок. Причем сделать это, повторю, нужно в кратчайшие сроки", - сказал Путин на совещании по развитию беспилотной авиации.
ПМЭФ-2022. Работа форума - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
В России создали самонаводящуюся на спутник радиостанцию
13 августа 2024, 08:23
 
ЭкономикаВладимир Путинпланспутники
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала