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Путин поручил подготовить план по формированию спутниковых группировок

Путин поручил подготовить план по формированию спутниковых группировок - 28.01.2025, ПРАЙМ

Путин поручил подготовить план по формированию спутниковых группировок

Президент России Владимир Путин поручил правительству и "Роскосмосу" подготовить к первому июня 2025 года детальный план по формированию российских спутниковых... | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T22:10+0300

2025-01-28T22:10+0300

2025-01-28T22:15+0300

экономика

владимир путин

план

спутники

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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ.. Президент России Владимир Путин поручил правительству и "Роскосмосу" подготовить к первому июня 2025 года детальный план по формированию российских спутниковых группировок. "Нужно формировать наземную инфраструктуру. И, что крайне важно, создавать спутниковые группировки. Уже к 1 июня текущего года нужно определить детальный, поэтапный план данной работы. Прошу коллег из правительства и "Роскосмоса". Снять все межведомственные противоречия. Определить необходимые параметры таких группировок. Причем сделать это, повторю, нужно в кратчайшие сроки", - сказал Путин на совещании по развитию беспилотной авиации.

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владимир путин, план, спутники