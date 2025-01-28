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В США чиновники требуют разрешений на возобновление помощи другим странам

В США чиновники требуют разрешений на возобновление помощи другим странам - 28.01.2025, ПРАЙМ

В США чиновники требуют разрешений на возобновление помощи другим странам

Американские чиновники, ответственные за приостановленные президентом США Дональдом Трампом программы помощи другим странам, массово требуют разрешений на... | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T10:37+0300

2025-01-28T10:37+0300

2025-01-28T10:37+0300

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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Американские чиновники, ответственные за приостановленные президентом США Дональдом Трампом программы помощи другим странам, массово требуют разрешений на продолжение поставок, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и членов групп помощи. Ранее Белый дом сообщил, что Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия программ внешней политике Штатов. "Чиновники из США и групп помощи, ответственные за реализацию программ поддержки, наводнили госдепартамент с требованиями исключений из указа, утверждая, что даже временная приостановка может стоить жизней", - пишет издание. По данным газеты, чиновники беспокоятся, что приостановка программ помощи может дать возможность Китаю и другим государствам стать более надежными "благодетелями" для поддерживаемых США стран и вытеснить из них Америку. Как пишет Wall Street Journal, временное прекращение помощи скажется на жизнях почти полутора миллиона больных СПИД в Уганде, а также около 40 тысячах беженцев в одном из сирийских лагерей, получавших финансируемую США гуманитарную помощь. По словам сотрудников организации, отвечающих за поставки этой помощи, решение о приостановке может побудить многих беженцев присоединиться к террористическим группировкам, таким как "Исламское государство"*. Однако, как сообщает издание, в понедельник американский госдепартамент выдал разрешение на продление контрактов по оказанию помощи в сирийском лагере еще на две недели.*Запрещенная в России террористическая группировка.

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