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Минпромторг отметил сокращение выплавки стали в России - 28.01.2025, ПРАЙМ
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Минпромторг отметил сокращение выплавки стали в России
Минпромторг отметил сокращение выплавки стали в России - 28.01.2025, ПРАЙМ
Минпромторг отметил сокращение выплавки стали в России
Минпромторг оценивает, что выплавка стали в России в 2024 году снизилась примерно на 6,5%, сообщил замглавы департамента металлургии и материалов министерства... | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T16:24+0300
2025-01-28T16:25+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Минпромторг оценивает, что выплавка стали в России в 2024 году снизилась примерно на 6,5%, сообщил замглавы департамента металлургии и материалов министерства Андрей Савельев. "Все видят показатели, которые действительно значительно снизились по сравнению с прошлым годом. Мы оцениваем порядка 6,5% падения выплавки стали, 7,5% - падение готовой металлопродукции", - сказал Савельев в ходе совещания в Совете Федерации "О мерах государственной поддержки предприятий металлургии и машиностроения для предотвращения кризиса в этих отраслях". Он объяснил, что падение отраслевых показателей связано с тем, что во втором полугодии, помимо снижения экспорта на фоне санкций, добавилось уменьшение внутреннего спроса, в основном в строительном секторе. "Коллеги из машиностроения, наоборот, нам всегда активно помогают, и даже по итогам прошлого года у нас по автомобилестроению и машиностроения в широком смысле рост потребления на 9% и на 6%. Надеемся, что это и в следующем году продлится, учитывая, что наши металлурги стараются удовлетворить спрос со стороны потребителя и подстраиваются под их требования в более нишевых тематиках", - добавил Савельев. Он отметил, что в настоящее время остаются проблемы с реализацией готового металлопроката обычных марок на внутреннем рынке. "При этом нельзя не отметить, что второй год подряд снижаются экспортные поставки. Если в прошлом году были вывозные таможенные пошлины, то в этом году их нет, поэтому мы надеемся, учитывая в том числе текущий курс рубля, на некое оживление экспортных поставок, и, как минимум, мы не прогнозируем дальнейшее снижение", - заключил Савельев.
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россия, минпромторг
Экономика, РОССИЯ, Минпромторг
16:24 28.01.2025 (обновлено: 16:25 28.01.2025)
 
Минпромторг отметил сокращение выплавки стали в России

Минпромторг: выплавка стали в России в 2024 году снизилась на 6,5%

© fotolia.com / branexСталевар
Сталевар - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2025
© fotolia.com / branex
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Минпромторг оценивает, что выплавка стали в России в 2024 году снизилась примерно на 6,5%, сообщил замглавы департамента металлургии и материалов министерства Андрей Савельев.
"Все видят показатели, которые действительно значительно снизились по сравнению с прошлым годом. Мы оцениваем порядка 6,5% падения выплавки стали, 7,5% - падение готовой металлопродукции", - сказал Савельев в ходе совещания в Совете Федерации "О мерах государственной поддержки предприятий металлургии и машиностроения для предотвращения кризиса в этих отраслях".
Он объяснил, что падение отраслевых показателей связано с тем, что во втором полугодии, помимо снижения экспорта на фоне санкций, добавилось уменьшение внутреннего спроса, в основном в строительном секторе.
"Коллеги из машиностроения, наоборот, нам всегда активно помогают, и даже по итогам прошлого года у нас по автомобилестроению и машиностроения в широком смысле рост потребления на 9% и на 6%. Надеемся, что это и в следующем году продлится, учитывая, что наши металлурги стараются удовлетворить спрос со стороны потребителя и подстраиваются под их требования в более нишевых тематиках", - добавил Савельев.
Он отметил, что в настоящее время остаются проблемы с реализацией готового металлопроката обычных марок на внутреннем рынке.
"При этом нельзя не отметить, что второй год подряд снижаются экспортные поставки. Если в прошлом году были вывозные таможенные пошлины, то в этом году их нет, поэтому мы надеемся, учитывая в том числе текущий курс рубля, на некое оживление экспортных поставок, и, как минимум, мы не прогнозируем дальнейшее снижение", - заключил Савельев.
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