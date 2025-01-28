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Суд удовлетворил иск авиакомпании S7 к инвесткомпании "Цифра брокер"

Суд удовлетворил иск авиакомпании S7 к инвесткомпании "Цифра брокер" - 28.01.2025, ПРАЙМ

Суд удовлетворил иск авиакомпании S7 к инвесткомпании "Цифра брокер"

Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск АО "Авиакомпания "Сибирь" (бренд S7) к инвестиционной компании ООО "Цифра брокер", следует из появившегося в... | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T10:18+0300

2025-01-28T10:18+0300

2025-01-28T10:18+0300

бизнес

москва

s7

суд

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МОСКВА, 28 янв – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск АО "Авиакомпания "Сибирь" (бренд S7) к инвестиционной компании ООО "Цифра брокер", следует из появившегося в картотеке арбитражных дел сообщения. Иск поступил в суд в июне. В нем было заявлено требование о взыскании с ответчика чуть более 1 миллиарда рублей. Основания исковых требований не сообщались. На предварительном заседании в июле суд перешел к рассмотрению дела в закрытом режиме, удовлетворив соответствующее ходатайство ответчика, который заявил, что в дело переданы доказательства, содержащие конфиденциальную информацию. В числе таких документов он назвал, в частности, два поручения истца о покупке спорных ценных бумаг иностранной компании. Какой именно, юрист не сообщил. В сентябре истец подал в суд ходатайство об уточнении исковых требований. В чем оно заключалось, в опубликованных материалах дела не уточняется. Компания Freedom Holding из Казахстана в феврале 2023 года завершила продажу своих российских активов – инвесткомпании "Фридом Финанс" и банка "Фридом Финанс" - за 140 миллионов долларов. Покупателем стал топ-менеджер Максим Повалишин. Затем компании провели ребрендинг - ИК "Фридом Финанс" стала "Цифра брокером", а банк "Фридом Финанс" – "Цифра банком". S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") - крупнейшая частная авиакомпания России, обладает широкой сетью внутренних маршрутов, выстроенной на базе авиатранспортных узлов в Москве ("Домодедово"), Новосибирске ("Толмачево") и Иркутске. Рейсы авиакомпании выполняются на воздушных судах Airbus, Boeing, Embraer.

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бизнес, москва, s7, суд