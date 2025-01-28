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"Потеряют Одессу и Харьков". В США раскритиковали стратегию Запада

"Потеряют Одессу и Харьков". В США раскритиковали стратегию Запада - 28.01.2025, ПРАЙМ

"Потеряют Одессу и Харьков". В США раскритиковали стратегию Запада

Администрация президента США Дональда Трампа не учитывает в своих планах по завершению украинского конфликта "фундаментальные реалии". В конце концов это... | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T16:52+0300

2025-01-28T16:52+0300

2025-01-28T16:57+0300

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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа не учитывает в своих планах по завершению украинского конфликта "фундаментальные реалии". В конце концов это приведет к тому, что Российская Федерация добьется своих целей. Такое мнение в эфире Youtube-канала Deep Dive высказал подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис.Полагая, что им все известно о возможностях и потенциале России, члены администрации Трампа, по мнению Дэвиса, не учитывают "фактор Ирана, Северной Кореи, помощи двойного назначения от Китая, а также политическую и экономическую помощь от ряда других стран".При этом он подчеркнул, что экономики западноевропейских государств на сегодняшний день "хуже, чем у России", и они не способны обеспечить Украину всем необходимым для противостояния с Российской Федерацией."Иррационально, нелогично и аморально игнорировать все эти фундаментальные реалии и пытаться добиться чего-то недостижимого", - утверждает подполковник. Тем не менее иррациональность, по его мнению, отражает часть мышления элит Запада. И если Белый дом "не протрезвеет и не поймет, что происходит", то результаты будущих переговоров в любом случае "нас серьезно разочаруют", предсказал Дэвис.Ведь Россия, пытаясь договориться с Украиной и Западом, перепробовала все, что можно, подчеркнул эксперт, и теперь видит, что ее оппоненты просто "не хотят признавать реальность", поэтому РФ будет добиваться на земле всего того, что необходимо для ее безопасности.Исходя из этого, Дэвис делает вывод, что российские войска, "возможно, дойдут до Днепра, что означает потерю Одессы, Харькова, и в конечном итоге под угрозой окажется даже Киев".Подытоживая, он предостерег от того, чтобы все им сказанное сочли российской пропагандой: "Нет, ребята, это хладнокровный военный анализ и оценка боевых реалий".

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