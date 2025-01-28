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Россиян предупредили о секретных чатах для угона аккаунтов в Telegram
Россиян предупредили о секретных чатах для угона аккаунтов в Telegram - 28.01.2025, ПРАЙМ
Россиян предупредили о секретных чатах для угона аккаунтов в Telegram
Все чаще пользователи Telegram лишаются собственных аккаунтов из-за новых ловушек мошенников. В чем суть очередной схемы скамеров, рассказал агентству “Прайм”... | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T02:02+0300
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Все чаще пользователи Telegram лишаются собственных аккаунтов из-за новых ловушек мошенников. В чем суть очередной схемы скамеров, рассказал агентству “Прайм” Юрий Бастрыкин, руководитель отдела информационной безопасности PGR Agency.Действуют мошенники так: они имитируют удаление аккаунта в мессенджере, а затем предлагают его владельцу возможность якобы спасти свои данные."Для этого злоумышленники создают так называемые секретные чаты, в которых пользователи должны ввести логин и пароль для восстановления аккаунта, оказавшегося под угрозой", - объясняет эксперт.Однако эти эти действия пользователю Telegram ничем не помогут. "Напротив, таким образом они отдают свои личные данные в руки мошенникам. Сразу после предоставления этой информации в секретном чате пользователь навсегда теряет свой доступ, а аферисты могут совершать в нем любые действия", - предупреждает Бастрыкин.И в первую очередь они используют полученные доступы для обмана людей из списка контактов взломанного аккаунта и получения от них денег.В дальнейшем, по словам специалиста, все претензии от друзей и знакомых получит получит жертва злоумышленников, которой придется объяснять, что к этим действиям она не имеет отношения.Чтобы избежать подобной ситуации, нужно помнить, что представители службы поддержки Telegram не могут без видимой причины удалить ваш аккаунт, а также ни при каких условиях не будут просить предоставить им логин и пароль, в том числе в секретном чате.“Вы не обязаны предоставлять свои личные данные неизвестным лицам ни под каким соусом, и исключений быть не должно”, - подытожил эксперт.
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telegram, технологии, финансы, общество
Telegram, Технологии, Финансы, Общество
Россиян предупредили о секретных чатах для угона аккаунтов в Telegram
Эксперт Бастрыкин: скамеры угоняют аккаунты в Telegram через секретные чаты
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Все чаще пользователи Telegram лишаются собственных аккаунтов из-за новых ловушек мошенников. В чем суть очередной схемы скамеров, рассказал агентству “Прайм” Юрий Бастрыкин, руководитель отдела информационной безопасности PGR Agency.
Действуют мошенники так: они имитируют удаление аккаунта в мессенджере, а затем предлагают его владельцу возможность якобы спасти свои данные.
"Для этого злоумышленники создают так называемые секретные чаты, в которых пользователи должны ввести логин и пароль для восстановления аккаунта, оказавшегося под угрозой", - объясняет эксперт.
Однако эти эти действия пользователю Telegram ничем не помогут. "Напротив, таким образом они отдают свои личные данные в руки мошенникам. Сразу после предоставления этой информации в секретном чате пользователь навсегда теряет свой доступ, а аферисты могут совершать в нем любые действия", - предупреждает Бастрыкин.
В мессенджере Telegram появились новые функции
И в первую очередь они используют полученные доступы для обмана людей из списка контактов взломанного аккаунта и получения от них денег.
В дальнейшем, по словам специалиста, все претензии от друзей и знакомых получит получит жертва злоумышленников, которой придется объяснять, что к этим действиям она не имеет отношения.
Чтобы избежать подобной ситуации, нужно помнить, что представители службы поддержки Telegram не могут без видимой причины удалить ваш аккаунт, а также ни при каких условиях не будут просить предоставить им логин и пароль, в том числе в секретном чате.
“Вы не обязаны предоставлять свои личные данные неизвестным лицам ни под каким соусом, и исключений быть не должно”, - подытожил эксперт.