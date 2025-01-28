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На российской бирже выросли цены на все топливо, кроме дизельного
На российской бирже выросли цены на все топливо, кроме дизельного - 28.01.2025, ПРАЙМ
На российской бирже выросли цены на все топливо, кроме дизельного
Стоимость почти всех видов топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) выросла во вторник, однако зимнее дизельное топливо... | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T14:57+0300
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Стоимость почти всех видов топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) выросла во вторник, однако зимнее дизельное топливо подешевело, следует из материалов торгов. Согласно территориальному индексу Европейской части России во вторник бензин Аи-92 за торговую сессию подорожал на 2,01% по сравнению с понедельником - до 50 395 рублей за тонну. Стоимость Аи-95 выросла на 1,86% - до 52 440 рублей за тонну. При этом цена на зимнее дизельное топливо снизилась на 0,39% - до 60 647 рублей за тонну. А летнее дизтопливо подорожало на 1,15%, до 57 551 рубля за тонну, межсезонное - на 1,26%, до 57 325 рублей. Мазут вырос в цене на 2,52%, до 33 004 рублей за тонну, авиакеросин - на 0,47%, до 83 277 рублей. Повысилась и стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГов): цена выросла на 7,82% - до 20 923 рублей за тонну. Согласно данным Минэнерго в декабре, нефтяники в прошлом году нарастили почти на 6% отгрузки дизельного топлива на внутренний рынок, бензина - на 2%. В конце года вице-премьер Александр Новак заявил, что в ближайшие несколько лет в РФ планируется ввод новых мощностей по выпуску бензина. Это способствует росту производства, что позволит отказаться от таких нерыночных инструментов, как запреты на вывоз топлива за рубеж. Правительство РФ с декабря досрочно сняло временный запрет на экспорт бензина для предприятий, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей эмбарго продлено до 31 января 2025 года. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с меньшей производственной мощностью. Запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в России с 1 марта 2024 года. В конце мая он был временно снят, однако был возобновлен в августе. Предполагалось, что эмбарго будет действовать до конца 2024 года.
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РФ, Бензин, биржевые цены на бензин, Цены на бензин
На российской бирже выросли цены на все топливо, кроме дизельного
Наблюдается рост стоимости почти всех видов топлива на товарно-сырьевой бирже
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Стоимость почти всех видов топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) выросла во вторник, однако зимнее дизельное топливо подешевело, следует из материалов торгов.
Согласно территориальному индексу Европейской части России во вторник бензин Аи-92 за торговую сессию подорожал на 2,01% по сравнению с понедельником - до 50 395 рублей за тонну. Стоимость Аи-95 выросла на 1,86% - до 52 440 рублей за тонну.
При этом цена на зимнее дизельное топливо снизилась на 0,39% - до 60 647 рублей за тонну. А летнее дизтопливо подорожало на 1,15%, до 57 551 рубля за тонну, межсезонное - на 1,26%, до 57 325 рублей.
Мазут вырос в цене на 2,52%, до 33 004 рублей за тонну, авиакеросин - на 0,47%, до 83 277 рублей. Повысилась и стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГов): цена выросла на 7,82% - до 20 923 рублей за тонну.
Согласно данным Минэнерго в декабре, нефтяники в прошлом году нарастили почти на 6% отгрузки дизельного топлива на внутренний рынок, бензина - на 2%. В конце года вице-премьер Александр Новак заявил, что в ближайшие несколько лет в РФ планируется ввод новых мощностей по выпуску бензина. Это способствует росту производства, что позволит отказаться от таких нерыночных инструментов, как запреты на вывоз топлива за рубеж.
Правительство РФ с декабря досрочно сняло временный запрет на экспорт бензина для предприятий, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей эмбарго продлено до 31 января 2025 года. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с меньшей производственной мощностью. Запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в России с 1 марта 2024 года. В конце мая он был временно снят, однако был возобновлен в августе. Предполагалось, что эмбарго будет действовать до конца 2024 года.
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