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Трамп настаивает, чтобы Европа нарастила расходы на оборону - 28.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Трамп настаивает, чтобы Европа нарастила расходы на оборону
Трамп настаивает, чтобы Европа нарастила расходы на оборону - 28.01.2025, ПРАЙМ
Трамп настаивает, чтобы Европа нарастила расходы на оборону
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уверен, что государствам-членам НАТО необходимо нарастить свои расходы на оборону доя пяти процентов от ВВП. Об этом... | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T22:37+0300
2025-01-28T22:46+0300
экономика
дональд трамп
ес
расходы на оборону
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ВАШИНГТОН, 28 янв - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уверен, что государствам-членам НАТО необходимо нарастить свои расходы на оборону доя пяти процентов от ВВП. Об этом на своем своего первом брифинге в администрации сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, говоря о будущем отношений США и Североатлантическим альянсом. "Президент Трамп давно призывает союзников по НАТО платить свою справедливую долю, нарастив расходы на оборону до 5% от ВВП, - отметила Левитт. - Даже сам глава альянса признал, что Европа должна увеличить расходы ряди своей безопасности.Также Левитт заявила, что в свою первую президентскую каденцию Трамп стал надежным союзником Евросоюза, а его дипломатия, базирующаяся на формуле "мир через силу", сделала мир "безопаснее как для европейских стран, так и для самих США".
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дональд трамп, ес, расходы на оборону
Экономика, Дональд Трамп, ЕС, расходы на оборону
22:37 28.01.2025 (обновлено: 22:46 28.01.2025)
 
Трамп настаивает, чтобы Европа нарастила расходы на оборону

Белый дом: Трамп настаивает, чтобы Европа нарастила расходы на оборону до 5% ВВП

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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ВАШИНГТОН, 28 янв - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уверен, что государствам-членам НАТО необходимо нарастить свои расходы на оборону доя пяти процентов от ВВП. Об этом на своем своего первом брифинге в администрации сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, говоря о будущем отношений США и Североатлантическим альянсом.
"Президент Трамп давно призывает союзников по НАТО платить свою справедливую долю, нарастив расходы на оборону до 5% от ВВП, - отметила Левитт. - Даже сам глава альянса признал, что Европа должна увеличить расходы ряди своей безопасности.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
Каллас призвала страны ЕС увеличить расходы на оборону
22 января, 13:28
Также Левитт заявила, что в свою первую президентскую каденцию Трамп стал надежным союзником Евросоюза, а его дипломатия, базирующаяся на формуле "мир через силу", сделала мир "безопаснее как для европейских стран, так и для самих США".
 
ЭкономикаДональд ТрампЕСрасходы на оборону
 
 
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