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Трамп настаивает, чтобы Европа нарастила расходы на оборону

Трамп настаивает, чтобы Европа нарастила расходы на оборону - 28.01.2025, ПРАЙМ

Трамп настаивает, чтобы Европа нарастила расходы на оборону

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уверен, что государствам-членам НАТО необходимо нарастить свои расходы на оборону доя пяти процентов от ВВП. Об этом... | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T22:37+0300

2025-01-28T22:37+0300

2025-01-28T22:46+0300

экономика

дональд трамп

ес

расходы на оборону

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ВАШИНГТОН, 28 янв - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уверен, что государствам-членам НАТО необходимо нарастить свои расходы на оборону доя пяти процентов от ВВП. Об этом на своем своего первом брифинге в администрации сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, говоря о будущем отношений США и Североатлантическим альянсом. "Президент Трамп давно призывает союзников по НАТО платить свою справедливую долю, нарастив расходы на оборону до 5% от ВВП, - отметила Левитт. - Даже сам глава альянса признал, что Европа должна увеличить расходы ряди своей безопасности.Также Левитт заявила, что в свою первую президентскую каденцию Трамп стал надежным союзником Евросоюза, а его дипломатия, базирующаяся на формуле "мир через силу", сделала мир "безопаснее как для европейских стран, так и для самих США".

https://1prime.ru/20250122/kallas-854373271.html

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дональд трамп, ес, расходы на оборону