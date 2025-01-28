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В Зерновом союзе не ожидают роста цен на муку и хлеб

В Зерновом союзе не ожидают роста цен на муку и хлеб - 28.01.2025, ПРАЙМ

В Зерновом союзе не ожидают роста цен на муку и хлеб

Рост цен на пшеницу не приведет к росту цен на муку и хлеб в России, так как стоимость зерна занимает не слишком значительную долю в стоимости конечного... | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T16:16+0300

2025-01-28T16:16+0300

2025-01-28T16:16+0300

экономика

россия

пшеница

мука

хлеб

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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Рост цен на пшеницу не приведет к росту цен на муку и хлеб в России, так как стоимость зерна занимает не слишком значительную долю в стоимости конечного продукта, заявил на пресс-конференции президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. "Это вообще не взаимосвязанные вещи... Слишком мала доля стоимости зерна к самому конечному продукту.... Стоимость зерна ниже 50% стоимости муки занимает, но все равно значительную долю. А дальше, когда доходит все это до булки хлеба, это превращается в микроскопию", - ответил он на вопрос, скажется ли рост цен на пшеницу на потребительских ценах. "Обратите внимание, цены у нас третий год подряд на зерно падали, вот только сейчас начали подрастать. А что было с ценами на продукты? Три года подряд растут... Поэтому это не взаимосвязанные вещи", - добавил Злочевский. По его словам, на цену на муку также оказывают влияние стоимость доставки зерна до мукомола, стоимость рабочей силы, электроэнергии и другие факторы. По его словам, себестоимость зерна сейчас занимает около 15% в себестоимости буханки хлеба, а дальше, на прилавке, она дорожает на 30-50%. "Ну и сколько это получается в конечной потребительской стоимости этой булки хлеба? Меньше 10%", - пояснил он. Глава РЗС также напомнил, что введение экспортных пошлин летом 2021 года привело к росту цен на пшеницу на мировом рынке, и к этому уровню они начали возвращаться только сейчас. "Тогда пшеница стоила 17 тысяч рублей за тонну. А сейчас она стоит 14600. И шансов на то, что она перерастет стоимость 2021 года у нас практически нет в условиях этих пошлин и всего остального. Как это повлияет на конечную продукцию?", - заключил он. По данным Росстата, хлеб и хлебобулочные изделия в России в 2024 году стали дороже на 13,2%. С начала года, по данным на 20 января, хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки выросли на 0,75%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, пшеница, мука, хлеб