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Украина купила за рубежом электричества на рекордные 670 миллионов долларов

Украина купила за рубежом электричества на рекордные 670 миллионов долларов - 28.01.2025, ПРАЙМ

Украина купила за рубежом электричества на рекордные 670 миллионов долларов

Украина в прошлом году приобрела за рубежом электроэнергии на рекордные 670 миллионов долларов - это больше, чем страна заплатила за его импорт в предыдущие... | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T03:15+0300

2025-01-28T03:15+0300

2025-01-28T03:15+0300

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венгрия

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денис шмыгаль

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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Украина в прошлом году приобрела за рубежом электроэнергии на рекордные 670 миллионов долларов - это больше, чем страна заплатила за его импорт в предыдущие пять лет, следует из анализа РИА Новости данных украинской статслужбы. Так, траты Украины на покупку электричества за рубежом выросли в 4,3 раза и стали составлять рекордные 669,8 миллиона долларов. За предыдущие пять лет, с 2019 года по 2023 год, совокупные расходы составили немногим меньше - 666,2 миллиона долларов. Главным поставщиком электричества на Украину была Венгрия: если в 2023 году закупок не было, то в прошлом году они достигли 214,1 миллиона долларов. Словакия опустилась на второе место, хотя ей удалось нарастить продажи электроэнергии Украине в 2,5 раза - до 159,8 миллиона долларов. Тройку лидеров замыкает Румыния, чей экспорт вырос почти в 12 раз - до 128,7 миллиона долларов. Помимо вышеуказанных стран Украина покупала электричество еще у Польши (87,5 миллиона долларов), Молдавии (35 миллионов) и Бельгии (44,7 миллиона). Владимир Зеленский в июне 2024 года на конференции по восстановлению Украины в Берлине сообщал, что на Украине уничтожено 9 ГВт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС. В конце сентября он заявил, что все украинские ТЭС и значительная часть гидроэнергетических мощностей Украины уже уничтожены. В середине октября премьер-министр страны Денис Шмыгаль отметил, что почти 90% всей тепловой энергогенерации Украины уничтожено или повреждено.

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мировая экономика, украина, москва, венгрия, владимир зеленский, денис шмыгаль