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Украина купила за рубежом электричества на рекордные 670 миллионов долларов
Украина купила за рубежом электричества на рекордные 670 миллионов долларов - 28.01.2025, ПРАЙМ
Украина купила за рубежом электричества на рекордные 670 миллионов долларов
Украина в прошлом году приобрела за рубежом электроэнергии на рекордные 670 миллионов долларов - это больше, чем страна заплатила за его импорт в предыдущие... | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T03:15+0300
2025-01-28T03:15+0300
2025-01-28T03:15+0300
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Украина в прошлом году приобрела за рубежом электроэнергии на рекордные 670 миллионов долларов - это больше, чем страна заплатила за его импорт в предыдущие пять лет, следует из анализа РИА Новости данных украинской статслужбы.
Так, траты Украины на покупку электричества за рубежом выросли в 4,3 раза и стали составлять рекордные 669,8 миллиона долларов. За предыдущие пять лет, с 2019 года по 2023 год, совокупные расходы составили немногим меньше - 666,2 миллиона долларов.
Главным поставщиком электричества на Украину была Венгрия: если в 2023 году закупок не было, то в прошлом году они достигли 214,1 миллиона долларов.
Словакия опустилась на второе место, хотя ей удалось нарастить продажи электроэнергии Украине в 2,5 раза - до 159,8 миллиона долларов. Тройку лидеров замыкает Румыния, чей экспорт вырос почти в 12 раз - до 128,7 миллиона долларов.
Помимо вышеуказанных стран Украина покупала электричество еще у Польши (87,5 миллиона долларов), Молдавии (35 миллионов) и Бельгии (44,7 миллиона).
Владимир Зеленский в июне 2024 года на конференции по восстановлению Украины в Берлине сообщал, что на Украине уничтожено 9 ГВт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС. В конце сентября он заявил, что все украинские ТЭС и значительная часть гидроэнергетических мощностей Украины уже уничтожены. В середине октября премьер-министр страны Денис Шмыгаль отметил, что почти 90% всей тепловой энергогенерации Украины уничтожено или повреждено.
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мировая экономика, украина, москва, венгрия, владимир зеленский, денис шмыгаль
Энергетика, Мировая экономика, Экономика, УКРАИНА, МОСКВА, ВЕНГРИЯ, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль
Украина купила за рубежом электричества на рекордные 670 миллионов долларов
Украина купила за рубежом электроэнергии на рекордные 670 миллионов долларов
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Украина в прошлом году приобрела за рубежом электроэнергии на рекордные 670 миллионов долларов - это больше, чем страна заплатила за его импорт в предыдущие пять лет, следует из анализа РИА Новости данных украинской статслужбы.
Так, траты Украины на покупку электричества за рубежом выросли в 4,3 раза и стали составлять рекордные 669,8 миллиона долларов. За предыдущие пять лет, с 2019 года по 2023 год, совокупные расходы составили немногим меньше - 666,2 миллиона долларов.
Главным поставщиком электричества на Украину была Венгрия: если в 2023 году закупок не было, то в прошлом году они достигли 214,1 миллиона долларов.
Словакия опустилась на второе место, хотя ей удалось нарастить продажи электроэнергии Украине в 2,5 раза - до 159,8 миллиона долларов. Тройку лидеров замыкает Румыния, чей экспорт вырос почти в 12 раз - до 128,7 миллиона долларов.
Помимо вышеуказанных стран Украина покупала электричество еще у Польши (87,5 миллиона долларов), Молдавии (35 миллионов) и Бельгии (44,7 миллиона).
Владимир Зеленский в июне 2024 года на конференции по восстановлению Украины в Берлине сообщал, что на Украине уничтожено 9 ГВт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС. В конце сентября он заявил, что все украинские ТЭС и значительная часть гидроэнергетических мощностей Украины уже уничтожены. В середине октября премьер-министр страны Денис Шмыгаль отметил, что почти 90% всей тепловой энергогенерации Украины уничтожено или повреждено.