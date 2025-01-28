https://1prime.ru/20250128/ukraina-854487198.html
Зеленский обратился к президенту США с резким заявлением
Зеленский обратился к президенту США с резким заявлением - 28.01.2025, ПРАЙМ
Зеленский обратился к президенту США с резким заявлением
Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с требованием к президенту США Дональду Трампу об участии Украины в мирных переговорах. Об этом сообщило... | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T10:36+0300
2025-01-28T10:36+0300
2025-01-28T10:36+0300
политика
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/43/842554318_0:0:1630:916_1920x0_80_0_0_090c6b151d075906a3958f0b88467013.jpg
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с требованием к президенту США Дональду Трампу об участии Украины в мирных переговорах. Об этом сообщило издание Independent. "Владимир Зеленский выразил уверенность, что при президенте Трампе возможно заключить сделку о прекращении военных действий на Украине, однако потребовал, чтобы к мирным переговорам был подключен Киев", — пишет издание.Кроме того, в Independent отметили, что ранее президент России Владимир Путин выразил готовность к переговорам с Трампом по ряду вопросов, в том числе касающихся конфликта на Украине. Президент США также выразил желание обсудить прекращение военных действий.В ответ на высказывания Трампа Зеленский заявил, что без участия Украины в переговорах прекратить боевые действия будет невозможно. В октябре 2022 года Зеленский подписал указ, запрещающий вести переговоры с Россией, несмотря на неоднократные высказывания Москвы о готовности к переговорам.
https://1prime.ru/20250127/tramp-854476669.html
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/43/842554318_75:0:1523:1086_1920x0_80_0_0_76aea44c91f33d0f70e24e957bbd80be.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп
Политика, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Зеленский обратился к президенту США с резким заявлением
Independent: Зеленский потребовал от Трампа участие Украины в мирных переговорах
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ.
Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с требованием к президенту США Дональду Трампу об участии Украины в мирных переговорах. Об этом сообщило
издание Independent.
"Владимир Зеленский выразил уверенность, что при президенте Трампе возможно заключить сделку о прекращении военных действий на Украине, однако потребовал, чтобы к мирным переговорам был подключен Киев", — пишет издание.
Кроме того, в Independent отметили, что ранее президент России Владимир Путин выразил готовность к переговорам с Трампом по ряду вопросов, в том числе касающихся конфликта на Украине. Президент США также выразил желание обсудить прекращение военных действий.
В ответ на высказывания Трампа Зеленский заявил, что без участия Украины в переговорах прекратить боевые действия будет невозможно.
В октябре 2022 года Зеленский подписал указ, запрещающий вести переговоры с Россией, несмотря на неоднократные высказывания Москвы о готовности к переговорам.
В США выяснили, почему Трампу не удастся завершить конфликт на Украине