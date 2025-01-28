https://1prime.ru/20250128/ukraina-854487198.html

Зеленский обратился к президенту США с резким заявлением

Зеленский обратился к президенту США с резким заявлением - 28.01.2025, ПРАЙМ

Зеленский обратился к президенту США с резким заявлением

Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с требованием к президенту США Дональду Трампу об участии Украины в мирных переговорах. Об этом сообщило... | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T10:36+0300

2025-01-28T10:36+0300

2025-01-28T10:36+0300

политика

украина

сша

владимир зеленский

дональд трамп

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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с требованием к президенту США Дональду Трампу об участии Украины в мирных переговорах. Об этом сообщило издание Independent. "Владимир Зеленский выразил уверенность, что при президенте Трампе возможно заключить сделку о прекращении военных действий на Украине, однако потребовал, чтобы к мирным переговорам был подключен Киев", — пишет издание.Кроме того, в Independent отметили, что ранее президент России Владимир Путин выразил готовность к переговорам с Трампом по ряду вопросов, в том числе касающихся конфликта на Украине. Президент США также выразил желание обсудить прекращение военных действий.В ответ на высказывания Трампа Зеленский заявил, что без участия Украины в переговорах прекратить боевые действия будет невозможно. В октябре 2022 года Зеленский подписал указ, запрещающий вести переговоры с Россией, несмотря на неоднократные высказывания Москвы о готовности к переговорам.

https://1prime.ru/20250127/tramp-854476669.html

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украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп