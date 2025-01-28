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Зеленский обратился к президенту США с резким заявлением - 28.01.2025, ПРАЙМ
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Зеленский обратился к президенту США с резким заявлением
Зеленский обратился к президенту США с резким заявлением - 28.01.2025, ПРАЙМ
Зеленский обратился к президенту США с резким заявлением
Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с требованием к президенту США Дональду Трампу об участии Украины в мирных переговорах. Об этом сообщило... | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T10:36+0300
2025-01-28T10:36+0300
политика
украина
сша
владимир зеленский
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с требованием к президенту США Дональду Трампу об участии Украины в мирных переговорах. Об этом сообщило издание Independent. "Владимир Зеленский выразил уверенность, что при президенте Трампе возможно заключить сделку о прекращении военных действий на Украине, однако потребовал, чтобы к мирным переговорам был подключен Киев", — пишет издание.Кроме того, в Independent отметили, что ранее президент России Владимир Путин выразил готовность к переговорам с Трампом по ряду вопросов, в том числе касающихся конфликта на Украине. Президент США также выразил желание обсудить прекращение военных действий.В ответ на высказывания Трампа Зеленский заявил, что без участия Украины в переговорах прекратить боевые действия будет невозможно. В октябре 2022 года Зеленский подписал указ, запрещающий вести переговоры с Россией, несмотря на неоднократные высказывания Москвы о готовности к переговорам.
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украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп
Политика, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
10:36 28.01.2025
 
Зеленский обратился к президенту США с резким заявлением

Independent: Зеленский потребовал от Трампа участие Украины в мирных переговорах

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с требованием к президенту США Дональду Трампу об участии Украины в мирных переговорах. Об этом сообщило издание Independent.
"Владимир Зеленский выразил уверенность, что при президенте Трампе возможно заключить сделку о прекращении военных действий на Украине, однако потребовал, чтобы к мирным переговорам был подключен Киев", — пишет издание.
Кроме того, в Independent отметили, что ранее президент России Владимир Путин выразил готовность к переговорам с Трампом по ряду вопросов, в том числе касающихся конфликта на Украине. Президент США также выразил желание обсудить прекращение военных действий.
В ответ на высказывания Трампа Зеленский заявил, что без участия Украины в переговорах прекратить боевые действия будет невозможно.
В октябре 2022 года Зеленский подписал указ, запрещающий вести переговоры с Россией, несмотря на неоднократные высказывания Москвы о готовности к переговорам.
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ПолитикаУКРАИНАСШАВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
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