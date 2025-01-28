https://1prime.ru/20250128/ukraina-854497039.html

"Уже через год". В Раде сделали жуткий прогноз по Украине

"Уже через год". В Раде сделали жуткий прогноз по Украине - 28.01.2025, ПРАЙМ

"Уже через год". В Раде сделали жуткий прогноз по Украине

Украина может исчезнуть через год, если не будут приняты меры по завершению конфликта и террора со стороны главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом... | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T15:08+0300

2025-01-28T15:08+0300

2025-01-28T15:08+0300

политика

украина

верховная рада

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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Украина может исчезнуть через год, если не будут приняты меры по завершению конфликта и террора со стороны главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом в своем канале в Telegram написал депутат Верховной рады, покинувший страну, Артем Дмитрук."Если террор Зеленского не остановить сейчас и, естественно, войну, Украины не будет уже через год, может чуть больше. Такой же сценарий нас ждет, если будут выборы, а к власти придет "партия войны", они добьют нас очень быстро", - заметил парламентарий.По словам парламентария, на фронте воюют менее 300 тысяч человек, при этом ежемесячно дезертируют около 30 тысяч. Потери украинской армии составляют около 10-15 тысяч в месяц, при этом 15 тысяч человек мобилизованы. Всего в месяц украинская армия теряет около 45 тысяч человек.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.

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украина, верховная рада