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Украина рассчитывает получить 300 миллионов евро от ЕИБ
Украина рассчитывает получить 300 миллионов евро от ЕИБ - 28.01.2025, ПРАЙМ
Украина рассчитывает получить 300 миллионов евро от ЕИБ
Украина рассчитывает получить от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) 300 миллионов евро для восстановления энергетической инфраструктуры, сообщил во... | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T15:14+0300
2025-01-28T15:14+0300
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МОСКВА, 28 янв – ПРАЙМ. Украина рассчитывает получить от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) 300 миллионов евро для восстановления энергетической инфраструктуры, сообщил во вторник премьер-министр страны Денис Шмыгаль. "Сегодня приняли решения, которые позволяют получить 200 миллионов евро от Европейского инвестиционного банка на обеспечение работы Каневской, Кременчугской и Днепровской ГЭС. Это расходы на закупку оборудования. Еще 100 миллионов евро от ЕИБ для инвестирования в модернизацию централизованного отопления и в энергоэффективность украинских общин", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. По его словам, средства будут потрачены на закупку котлов, двигателей, турбин и сопутствующего оборудования для станций. Владимир Зеленский в июне 2024 года сообщал, что на Украине уничтожено 9 ГВт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС. Он также заявлял, что Украина в 2024 году сумеет создать мощности для генерации 1 ГВт. В конце года депутат Рады Ярослав Железняк заявил, что Украина создала мощности для генерации электроэнергии объемом всего от 0,1 до 0,3 ГВт вместо анонсированных 1 ГВт.
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украина, финансы, еиб, рада, денис шмыгаль
Экономика, УКРАИНА, Финансы, ЕИБ, Рада, Денис Шмыгаль
Украина рассчитывает получить 300 миллионов евро от ЕИБ
Шмыгаль: Киев рассчитывает на 300 млн евро от Европейского инвестиционного банка
МОСКВА, 28 янв – ПРАЙМ. Украина рассчитывает получить от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) 300 миллионов евро для восстановления энергетической инфраструктуры, сообщил во вторник премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
"Сегодня приняли решения, которые позволяют получить 200 миллионов евро от Европейского инвестиционного банка на обеспечение работы Каневской, Кременчугской и Днепровской ГЭС. Это расходы на закупку оборудования. Еще 100 миллионов евро от ЕИБ для инвестирования в модернизацию централизованного отопления и в энергоэффективность украинских общин", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
По его словам, средства будут потрачены на закупку котлов, двигателей, турбин и сопутствующего оборудования для станций.
Владимир Зеленский в июне 2024 года сообщал, что на Украине уничтожено 9 ГВт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС. Он также заявлял, что Украина в 2024 году сумеет создать мощности для генерации 1 ГВт. В конце года депутат Рады Ярослав Железняк заявил, что Украина создала мощности для генерации электроэнергии объемом всего от 0,1 до 0,3 ГВт вместо анонсированных 1 ГВт.
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