https://1prime.ru/20250128/valyuty-854504961.html

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллар и евро на 29 января

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллар и евро на 29 января - 28.01.2025, ПРАЙМ

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллар и евро на 29 января

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 7,62 копейки - до 13,4568 рубля, курс доллара - на 83,38 копейки, до 97,9658 рубля, а курс | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T18:16+0300

2025-01-28T18:16+0300

2025-01-28T18:16+0300

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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 7,62 копейки - до 13,4568 рубля, курс доллара - на 83,38 копейки, до 97,9658 рубля, а курс евро снизился - на 1,15 рубля, до 101,5957 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

https://1prime.ru/20250128/yuan-854486369.html

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