https://1prime.ru/20250128/velikobritaniya-854503628.html

Британия хочет нарастить военное присутствие в Черном и Балтийском морях

Британия хочет нарастить военное присутствие в Черном и Балтийском морях - 28.01.2025, ПРАЙМ

Британия хочет нарастить военное присутствие в Черном и Балтийском морях

Благодаря соглашению о "столетнем партнерстве" с Украиной Великобритания хочет нарастить военно-морское присутствие в Черном и Балтийском морях. С заявлением... | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T17:56+0300

2025-01-28T17:56+0300

2025-01-28T17:56+0300

политика

украина

мировая экономика

великобритания

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/68/841256887_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_53ecda603343f2872df1478211324400.jpg

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Благодаря соглашению о "столетнем партнерстве" с Украиной Великобритания хочет нарастить военно-морское присутствие в Черном и Балтийском морях. С заявлением выступил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Как отметил Патрушев в интервью "Российской газете", с помощью этого соглашения Британия добивается создания своей новой колонии на территории несостоявшейся Украины. "Кроме того, она намеревается узаконить нахождение британских военных инструкторов в этой стране и реализовать свои планы по наращиванию военно-морского присутствия в Черном и Балтийском морях, а также бесцеремонно заявить о правах на судоходство их кораблей в Азовском море, являющемся внутренним морем Российской Федерации", - сказал он. Патрушев также подчеркнул, что с этим документом Британия не только прикрывает свою политику игнорирования международного права, но также подтверждает свою всестороннюю поддержку неонацистского режима Киева. В январе британский премьер-министр Кир Стармер посетил Украину, после чего в рамках визита был подписан договор о "столетнем партнерстве" между странами. В опубликованном документе фигурируют пункты об изучении вариантов размещения на Украине военных баз и о сотрудничестве стран в области вооружений для дальних ударов. Посольство РФ в Лондоне обещания Британии в помощи Киеву в разработке дальнобойного оружия и создании военной инфраструктуры рассматривает как прямую угрозу России.

https://1prime.ru/20250123/plan-854399923.html

украина

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, мировая экономика, великобритания