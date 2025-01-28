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Британия хочет нарастить военное присутствие в Черном и Балтийском морях
Британия хочет нарастить военное присутствие в Черном и Балтийском морях - 28.01.2025, ПРАЙМ
Британия хочет нарастить военное присутствие в Черном и Балтийском морях
Благодаря соглашению о "столетнем партнерстве" с Украиной Великобритания хочет нарастить военно-морское присутствие в Черном и Балтийском морях. С заявлением... | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T17:56+0300
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2025-01-28T17:56+0300
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Благодаря соглашению о "столетнем партнерстве" с Украиной Великобритания хочет нарастить военно-морское присутствие в Черном и Балтийском морях. С заявлением выступил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Как отметил Патрушев в интервью "Российской газете", с помощью этого соглашения Британия добивается создания своей новой колонии на территории несостоявшейся Украины. "Кроме того, она намеревается узаконить нахождение британских военных инструкторов в этой стране и реализовать свои планы по наращиванию военно-морского присутствия в Черном и Балтийском морях, а также бесцеремонно заявить о правах на судоходство их кораблей в Азовском море, являющемся внутренним морем Российской Федерации", - сказал он. Патрушев также подчеркнул, что с этим документом Британия не только прикрывает свою политику игнорирования международного права, но также подтверждает свою всестороннюю поддержку неонацистского режима Киева. В январе британский премьер-министр Кир Стармер посетил Украину, после чего в рамках визита был подписан договор о "столетнем партнерстве" между странами. В опубликованном документе фигурируют пункты об изучении вариантов размещения на Украине военных баз и о сотрудничестве стран в области вооружений для дальних ударов. Посольство РФ в Лондоне обещания Британии в помощи Киеву в разработке дальнобойного оружия и создании военной инфраструктуры рассматривает как прямую угрозу России.
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Британия хочет нарастить военное присутствие в Черном и Балтийском морях
Патрушев: Британия фактически хочет создать новую колонию на территории Украины
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Благодаря соглашению о "столетнем партнерстве" с Украиной Великобритания хочет нарастить военно-морское присутствие в Черном и Балтийском морях. С заявлением выступил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
Как отметил Патрушев в интервью "Российской газете", с помощью этого соглашения Британия добивается создания своей новой колонии на территории несостоявшейся Украины.
"Кроме того, она намеревается узаконить нахождение британских военных инструкторов в этой стране и реализовать свои планы по наращиванию военно-морского присутствия в Черном и Балтийском морях, а также бесцеремонно заявить о правах на судоходство их кораблей в Азовском море, являющемся внутренним морем Российской Федерации", - сказал он.
Патрушев также подчеркнул, что с этим документом Британия не только прикрывает свою политику игнорирования международного права, но также подтверждает свою всестороннюю поддержку неонацистского режима Киева.
В январе британский премьер-министр Кир Стармер посетил Украину, после чего в рамках визита был подписан договор о "столетнем партнерстве" между странами. В опубликованном документе фигурируют пункты об изучении вариантов размещения на Украине военных баз и о сотрудничестве стран в области вооружений для дальних ударов. Посольство РФ в Лондоне обещания Британии в помощи Киеву в разработке дальнобойного оружия и создании военной инфраструктуры рассматривает как прямую угрозу России.
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