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Россия вновь стала лидером по импорту винограда из Узбекистана - 28.01.2025, ПРАЙМ
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Россия вновь стала лидером по импорту винограда из Узбекистана
Россия вновь стала лидером по импорту винограда из Узбекистана - 28.01.2025, ПРАЙМ
Россия вновь стала лидером по импорту винограда из Узбекистана
Узбекистан в 2024 году увеличил экспорт винограда в 1,7 раза по сравнению с предыдущим годом, до 219,2 тысячи тонн, главным импортером остается Россия, куда... | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T10:55+0300
2025-01-28T10:55+0300
экономика
россия
узбекистан
бизнес
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ТАШКЕНТ, 28 янв – ПРАЙМ. Узбекистан в 2024 году увеличил экспорт винограда в 1,7 раза по сравнению с предыдущим годом, до 219,2 тысячи тонн, главным импортером остается Россия, куда было поставлено 174,9 тысячи тонн, следует из данных агентства по статистике республики. "В январе-декабре 2024 года Узбекистан экспортировал 219,2 тысячи тонн винограда на 186,2 миллиона долларов", - говорится в сообщении, размещенном на сайте статведомства. Ранее агентство сообщало, что в 2023 году поставки узбекистанского винограда на внешние рынки составили 126 тысяч тонн. Таким образом, объем экспорта вырос в 1,7 раза. По данным статведомства, среди стран-импортеров узбекистанского винограда в прошлом году первое место заняла Россия – 174,9 тысячи тонн, или 79,8% от всего экспорта из республики. Динамика поставок не раскрывается. В тройку основных покупателей также вошли Казахстан (21 тысяча тонн) и Киргизия (15,4 тысячи тонн). Российский рынок в прошлом году продолжал занимать первое место в географии поставок узбекистанской плодоовощной отрасли – 632,9 миллиона долларов (рост в 1,4 раза, 42,1% - доля в общих поставках овощей и фруктов из Узбекистана).
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россия, узбекистан, бизнес
Экономика, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, Бизнес
10:55 28.01.2025
 
Россия вновь стала лидером по импорту винограда из Узбекистана

Россия лидировала по импорту винограда из Узбекистана в 2024 году

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрилавок с фруктами и овощами на рынке
Прилавок с фруктами и овощами на рынке - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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ТАШКЕНТ, 28 янв – ПРАЙМ. Узбекистан в 2024 году увеличил экспорт винограда в 1,7 раза по сравнению с предыдущим годом, до 219,2 тысячи тонн, главным импортером остается Россия, куда было поставлено 174,9 тысячи тонн, следует из данных агентства по статистике республики.
"В январе-декабре 2024 года Узбекистан экспортировал 219,2 тысячи тонн винограда на 186,2 миллиона долларов", - говорится в сообщении, размещенном на сайте статведомства.
Ранее агентство сообщало, что в 2023 году поставки узбекистанского винограда на внешние рынки составили 126 тысяч тонн. Таким образом, объем экспорта вырос в 1,7 раза.
По данным статведомства, среди стран-импортеров узбекистанского винограда в прошлом году первое место заняла Россия – 174,9 тысячи тонн, или 79,8% от всего экспорта из республики. Динамика поставок не раскрывается. В тройку основных покупателей также вошли Казахстан (21 тысяча тонн) и Киргизия (15,4 тысячи тонн).
Российский рынок в прошлом году продолжал занимать первое место в географии поставок узбекистанской плодоовощной отрасли – 632,9 миллиона долларов (рост в 1,4 раза, 42,1% - доля в общих поставках овощей и фруктов из Узбекистана).
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