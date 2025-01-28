https://1prime.ru/20250128/vinograd-854487833.html

Россия вновь стала лидером по импорту винограда из Узбекистана

Россия вновь стала лидером по импорту винограда из Узбекистана - 28.01.2025, ПРАЙМ

Россия вновь стала лидером по импорту винограда из Узбекистана

Узбекистан в 2024 году увеличил экспорт винограда в 1,7 раза по сравнению с предыдущим годом, до 219,2 тысячи тонн, главным импортером остается Россия, куда... | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T10:55+0300

2025-01-28T10:55+0300

2025-01-28T10:55+0300

экономика

россия

узбекистан

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/82453/97/824539728_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_a360138ae65083d06b2169d6762d7b2d.jpg

ТАШКЕНТ, 28 янв – ПРАЙМ. Узбекистан в 2024 году увеличил экспорт винограда в 1,7 раза по сравнению с предыдущим годом, до 219,2 тысячи тонн, главным импортером остается Россия, куда было поставлено 174,9 тысячи тонн, следует из данных агентства по статистике республики. "В январе-декабре 2024 года Узбекистан экспортировал 219,2 тысячи тонн винограда на 186,2 миллиона долларов", - говорится в сообщении, размещенном на сайте статведомства. Ранее агентство сообщало, что в 2023 году поставки узбекистанского винограда на внешние рынки составили 126 тысяч тонн. Таким образом, объем экспорта вырос в 1,7 раза. По данным статведомства, среди стран-импортеров узбекистанского винограда в прошлом году первое место заняла Россия – 174,9 тысячи тонн, или 79,8% от всего экспорта из республики. Динамика поставок не раскрывается. В тройку основных покупателей также вошли Казахстан (21 тысяча тонн) и Киргизия (15,4 тысячи тонн). Российский рынок в прошлом году продолжал занимать первое место в географии поставок узбекистанской плодоовощной отрасли – 632,9 миллиона долларов (рост в 1,4 раза, 42,1% - доля в общих поставках овощей и фруктов из Узбекистана).

https://1prime.ru/20241111/vinograd-852747965.html

узбекистан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, узбекистан, бизнес