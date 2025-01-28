https://1prime.ru/20250128/vooruzhenie-854494589.html

В Эстонии нашли способ "сдерживания" России

В Эстонии нашли способ "сдерживания" России - 28.01.2025, ПРАЙМ

В Эстонии нашли способ "сдерживания" России

Эстония намерена нарастить закупки южнокорейской артиллерии, в том числе дальнобойной, для "сдерживания России". Об этом заявил в беседе с агентством Рёнхап... | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T14:03+0300

2025-01-28T14:03+0300

2025-01-28T14:11+0300

вооружения

эстония

нато

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вооружение

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СЕУЛ, 28 янв - ПРАЙМ. Эстония намерена нарастить закупки южнокорейской артиллерии, в том числе дальнобойной, для "сдерживания России". Об этом заявил в беседе с агентством Рёнхап эстонский министр обороны Ханно Певкур по итогам визита в Южную Корею. "У нас есть интерес к дополнительным закупкам самоходных гаубиц K9 и других артиллерийских оружейных систем... Мы рассматриваем не только K9, но и другие системы вооружений, это одна из целей моего визита в Южную Корею... При этом мы уделяем особое внимание сфере "огня на большую глубину", - процитировало агентство слова министра. В последнее время на Западе все чаще идут разговоры о возможной войне между НАТО и Россией, но Кремль заявляет, что Россия не призывает к военному конфликту, но будет реагировать на действия, которые представляют угрозу для страны.МИД страны ранее заверил, что Россия готова к диалогу с НАТО, но только при условии, что Запад откажется от милитаризации Европы.

https://1prime.ru/20250116/estoniya-854249972.html

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эстония, нато, россия, вооружение