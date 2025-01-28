Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Эстонии нашли способ "сдерживания" России - 28.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20250128/vooruzhenie-854494589.html
В Эстонии нашли способ "сдерживания" России
В Эстонии нашли способ "сдерживания" России - 28.01.2025, ПРАЙМ
В Эстонии нашли способ "сдерживания" России
Эстония намерена нарастить закупки южнокорейской артиллерии, в том числе дальнобойной, для "сдерживания России". Об этом заявил в беседе с агентством Рёнхап... | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T14:03+0300
2025-01-28T14:11+0300
вооружения
эстония
нато
россия
вооружение
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/24/841362419_0:129:2401:1479_1920x0_80_0_0_d68af368a6c3d457dc8916bb272a1c57.jpg
СЕУЛ, 28 янв - ПРАЙМ. Эстония намерена нарастить закупки южнокорейской артиллерии, в том числе дальнобойной, для "сдерживания России". Об этом заявил в беседе с агентством Рёнхап эстонский министр обороны Ханно Певкур по итогам визита в Южную Корею. "У нас есть интерес к дополнительным закупкам самоходных гаубиц K9 и других артиллерийских оружейных систем... Мы рассматриваем не только K9, но и другие системы вооружений, это одна из целей моего визита в Южную Корею... При этом мы уделяем особое внимание сфере "огня на большую глубину", - процитировало агентство слова министра. В последнее время на Западе все чаще идут разговоры о возможной войне между НАТО и Россией, но Кремль заявляет, что Россия не призывает к военному конфликту, но будет реагировать на действия, которые представляют угрозу для страны.МИД страны ранее заверил, что Россия готова к диалогу с НАТО, но только при условии, что Запад откажется от милитаризации Европы.
https://1prime.ru/20250116/estoniya-854249972.html
эстония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/24/841362419_128:0:2271:1607_1920x0_80_0_0_f7403517f90d5244c8ef2109eb33284c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
эстония, нато, россия, вооружение
Вооружения, ЭСТОНИЯ, НАТО, РОССИЯ, вооружение
14:03 28.01.2025 (обновлено: 14:11 28.01.2025)
 
В Эстонии нашли способ "сдерживания" России

Певкур: Эстония расширит закупки из Южной Кореи для "сдерживания России"

© Unsplash/Stanislav RabunskiФлаг Эстонии
Флаг Эстонии
© Unsplash/Stanislav Rabunski
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СЕУЛ, 28 янв - ПРАЙМ. Эстония намерена нарастить закупки южнокорейской артиллерии, в том числе дальнобойной, для "сдерживания России". Об этом заявил в беседе с агентством Рёнхап эстонский министр обороны Ханно Певкур по итогам визита в Южную Корею.
"У нас есть интерес к дополнительным закупкам самоходных гаубиц K9 и других артиллерийских оружейных систем... Мы рассматриваем не только K9, но и другие системы вооружений, это одна из целей моего визита в Южную Корею... При этом мы уделяем особое внимание сфере "огня на большую глубину", - процитировало агентство слова министра.
В последнее время на Западе все чаще идут разговоры о возможной войне между НАТО и Россией, но Кремль заявляет, что Россия не призывает к военному конфликту, но будет реагировать на действия, которые представляют угрозу для страны.
МИД страны ранее заверил, что Россия готова к диалогу с НАТО, но только при условии, что Запад откажется от милитаризации Европы.
Флаг Эстонии - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
Эстония вложит дополнительные средства в укрепление границы с РФ, пишут СМИ
16 января, 15:07
 
ВооруженияЭСТОНИЯНАТОРОССИЯвооружение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала