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"Решение принято". На Украине выяснили, что Трамп готовит Зеленскому
"Решение принято". На Украине выяснили, что Трамп готовит Зеленскому - 28.01.2025, ПРАЙМ
"Решение принято". На Украине выяснили, что Трамп готовит Зеленскому
Назначение Кэша Патела на пост главы ФБР станет ударом по главе киевского режима Владимиру Зеленскому со стороны президента США Дональда Трампа. Таким мнением в | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T09:16+0300
2025-01-28T09:16+0300
2025-01-28T09:16+0300
политика
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Назначение Кэша Патела на пост главы ФБР станет ударом по главе киевского режима Владимиру Зеленскому со стороны президента США Дональда Трампа. Таким мнением в эфире своего YouTube-канала поделился экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин."Если эту фигуру (Кэша Пателя. — Прим. ред.) выведут на поверхность, то это означает, что решение по Зеленскому <...> принято, и они его будут зачищать по полной программе", — отметил он.Ранее 1 декабря Дональд Трамп объявил о назначении Патела на должность главы ФБР, после того как предыдущий директор Федерального бюро расследований Кристофер Врей ушел в отставку. Это назначение вызвало опасения в отношении уровня поддержки и помощи, которую Соединенные Штаты будут оказывать Украине в будущем.СМИ отмечали, что Пател известен своим скептическим отношением к помощи, оказываемой Украине, и высказывал желание провести аудит финансового положения киевского режима.
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украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
"Решение принято". На Украине выяснили, что Трамп готовит Зеленскому
Соскин: назначение Пателя на должность главы ФБР станет ударом для Зеленского
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ.
Назначение Кэша Патела на пост главы ФБР станет ударом по главе киевского режима Владимиру Зеленскому со стороны президента США Дональда Трампа. Таким мнением в эфире
своего YouTube-канала поделился экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Если эту фигуру (Кэша Пателя. — Прим. ред.) выведут на поверхность, то это означает, что решение по Зеленскому <...> принято, и они его будут зачищать по полной программе", — отметил он.
Ранее 1 декабря Дональд Трамп объявил о назначении Патела на должность главы ФБР, после того как предыдущий директор Федерального бюро расследований Кристофер Врей ушел в отставку. Это назначение вызвало опасения в отношении уровня поддержки и помощи, которую Соединенные Штаты будут оказывать Украине в будущем.
СМИ отмечали, что Пател известен своим скептическим отношением к помощи, оказываемой Украине, и высказывал желание провести аудит финансового положения киевского режима.
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