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Премьер Словакии придумал, как надавить на Зеленского
Премьер Словакии придумал, как надавить на Зеленского - 28.01.2025, ПРАЙМ
Премьер Словакии придумал, как надавить на Зеленского
Угроза снятия санкций с России может повлиять на позицию Зеленского по вопросу транзита газа, поделился мнением премьер Словакии Роберт Фицо. | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T15:12+0300
2025-01-28T15:12+0300
2025-01-28T15:12+0300
энергетика
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Угроза снятия санкций с России может повлиять на позицию Зеленского по вопросу транзита газа, поделился мнением премьер Словакии Роберт Фицо."Это язык, который Зеленский понимает. Он знает, что если мы прекратим все санкции против России, то он рискует не получить от ЕС ни одного евро", — сказал он.Ранее Еврокомиссия выразила готовность продолжить переговоры о поставках газа с Украиной, при этом сообщив о возможности привлечения к переговорам Словакии и Венгрии. Готовность продолжать переговоры поддержал и глава МИД Словакии Юрай Бланар.1 января "Газпром" сообщил о невозможности с технической и юридической точки зрения подавать газ для транзита через Украину. С истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. В свою очередь украинские власти неоднократно заявляли о нежелании продлевать транзитное соглашение.
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газ, украина, ес, словакия
Энергетика, Газ, УКРАИНА, ЕС, СЛОВАКИЯ
Премьер Словакии придумал, как надавить на Зеленского
Фицо: Зеленский знает, что после отмены санкций против России от ЕС он ничего не получит
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Угроза снятия санкций с России может повлиять на позицию Зеленского по вопросу транзита газа, поделился мнением премьер Словакии Роберт Фицо.
"Это язык, который Зеленский понимает. Он знает, что если мы прекратим все санкции против России, то он рискует не получить от ЕС ни одного евро", — сказал он.
Ранее Еврокомиссия выразила готовность продолжить переговоры о поставках газа с Украиной, при этом сообщив о возможности привлечения к переговорам Словакии и Венгрии.
Готовность продолжать переговоры поддержал и глава МИД Словакии Юрай Бланар.
1 января "Газпром" сообщил о невозможности с технической и юридической точки зрения подавать газ для транзита через Украину. С истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. В свою очередь украинские власти неоднократно заявляли о нежелании продлевать транзитное соглашение.
Россия заинтересована в продолжении поставок газа в Европу, заявил Песков