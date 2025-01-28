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Росстат зафиксировал сокращение ввода жилья в России

Росстат зафиксировал сокращение ввода жилья в России - 28.01.2025, ПРАЙМ

Росстат зафиксировал сокращение ввода жилья в России

Ввод жилья в России сократился в 2024 году по сравнению с предыдущим годом на 2% - до 107,8 миллиона квадратных метров, свидетельствуют оперативные данные... | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T19:17+0300

2025-01-28T19:17+0300

2025-01-28T19:17+0300

экономика

росстат

ввод жилья

россия

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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Ввод жилья в России сократился в 2024 году по сравнению с предыдущим годом на 2% - до 107,8 миллиона квадратных метров, свидетельствуют оперативные данные Росстата. В том числе населением было построено 62,3 миллиона квадратных метров жилья - на 6% больше, чем годом ранее, сообщило ведомство. По данным Росстата, общий ввод жилья в декабре прошлого года составил 13,9 миллиона квадратных метров (-9% к декабрю 2023 года). Населением за последний месяц года сдано 1,7 миллиона квадратных метров, в годовом выражении показатель снизился на 74%.

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росстат, ввод жилья, россия