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Росстат зафиксировал сокращение ввода жилья в России - 28.01.2025, ПРАЙМ
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Росстат зафиксировал сокращение ввода жилья в России
Росстат зафиксировал сокращение ввода жилья в России - 28.01.2025, ПРАЙМ
Росстат зафиксировал сокращение ввода жилья в России
Ввод жилья в России сократился в 2024 году по сравнению с предыдущим годом на 2% - до 107,8 миллиона квадратных метров, свидетельствуют оперативные данные... | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T19:17+0300
2025-01-28T19:17+0300
экономика
росстат
ввод жилья
россия
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Ввод жилья в России сократился в 2024 году по сравнению с предыдущим годом на 2% - до 107,8 миллиона квадратных метров, свидетельствуют оперативные данные Росстата. В том числе населением было построено 62,3 миллиона квадратных метров жилья - на 6% больше, чем годом ранее, сообщило ведомство. По данным Росстата, общий ввод жилья в декабре прошлого года составил 13,9 миллиона квадратных метров (-9% к декабрю 2023 года). Населением за последний месяц года сдано 1,7 миллиона квадратных метров, в годовом выражении показатель снизился на 74%.
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росстат, ввод жилья, россия
Экономика, Росстат, ввод жилья, РОССИЯ
19:17 28.01.2025
 
Росстат зафиксировал сокращение ввода жилья в России

Росстат: в 2024 году ввод жилья в России сократился на два процента

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанк%Закат солнца в Москве
%Закат солнца в Москве - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Ввод жилья в России сократился в 2024 году по сравнению с предыдущим годом на 2% - до 107,8 миллиона квадратных метров, свидетельствуют оперативные данные Росстата.
В том числе населением было построено 62,3 миллиона квадратных метров жилья - на 6% больше, чем годом ранее, сообщило ведомство.
Жилой комплекс Зиларт в Москве - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
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16 января, 16:36
По данным Росстата, общий ввод жилья в декабре прошлого года составил 13,9 миллиона квадратных метров (-9% к декабрю 2023 года). Населением за последний месяц года сдано 1,7 миллиона квадратных метров, в годовом выражении показатель снизился на 74%.
 
ЭкономикаРосстатввод жильяРОССИЯ
 
 
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