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Цена на золото перешла к росту

Цена на золото перешла к росту - 28.01.2025, ПРАЙМ

Цена на золото перешла к росту

Стоимость золота во вторник утром умеренно поднимается после снижения почти на 1,5% днем ранее, свидетельствуют данные торгов. | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T09:24+0300

2025-01-28T09:24+0300

2025-01-28T09:24+0300

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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник утром умеренно поднимается после снижения почти на 1,5% днем ранее, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.04 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднимается на 6,21 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,22%, до 2 772,41 доллара за тройскую унцию. По итогам торгов в понедельник котировки драгоценного металла снизились на 1,44%. Мартовский фьючерс на серебро дорожает на 0,16%, до 30,462 доллара за унцию. Вечером будут опубликован индекс доверия потребителей в США. Прогнозируется, что показатель поднялся до 106 пунктов со 104,7 пункта месяцем ранее. Эта статистика может отразиться на курсе доллара, который в свою очередь регулирует спрос на золото со стороны держателей других валют. На динамику курса американской валюты также может влиять торговая политика США. Ранее во вторник номинированный на пост министра финансов страны Скотт Бессент выступает за введение новых "всеобщих" импортных пошлин, которые будут начинаться с 2,5% и постепенно повышаться, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на четыре источника, знакомые с этим предложением.

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рынки, торги, золото