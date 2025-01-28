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Цена на золото ускорила темпы роста

Цена на золото ускорила темпы роста - 28.01.2025, ПРАЙМ

Цена на золото ускорила темпы роста

Стоимость золота во вторник вечером ускорила темпы роста, свидетельствуют данные торгов. | 28.01.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник вечером ускорила темпы роста, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.32 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 24,69 доллара, или на 0,84% относительно предыдущего закрытия - до 2 770,89 доллара за тройскую унцию. Днем золото также дорожало, но медленнее. Мартовский фьючерс на серебро рос в цене на 1,23% - до 30,788 доллара за унцию. В среду будут опубликованы итоги заседания Федеральной резервной системы США. По данным CME Group, практически 100% аналитиков ожидают сохранения учетной ставки на уровне 4,25-4,5%. Направление денежно-кредитной политики регулятора влияет на динамику котировок золота. Во вторник же была опубликована американская макростатистика. Согласно данным аналитической компании Conference Board, индекс доверия потребителей в стране в январе сократился до 104,1 пункта с пересмотренного показателя декабря в 109,5 пункта, в то время как аналитики ждали показатель на уровне 105,6 пункта.

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торги, золото, цена