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Цена на золото ускорила темпы роста - 28.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250128/zoloto-854507486.html
Цена на золото ускорила темпы роста
Цена на золото ускорила темпы роста - 28.01.2025, ПРАЙМ
Цена на золото ускорила темпы роста
Стоимость золота во вторник вечером ускорила темпы роста, свидетельствуют данные торгов. | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T19:52+0300
2025-01-28T19:53+0300
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник вечером ускорила темпы роста, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.32 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 24,69 доллара, или на 0,84% относительно предыдущего закрытия - до 2 770,89 доллара за тройскую унцию. Днем золото также дорожало, но медленнее. Мартовский фьючерс на серебро рос в цене на 1,23% - до 30,788 доллара за унцию. В среду будут опубликованы итоги заседания Федеральной резервной системы США. По данным CME Group, практически 100% аналитиков ожидают сохранения учетной ставки на уровне 4,25-4,5%. Направление денежно-кредитной политики регулятора влияет на динамику котировок золота. Во вторник же была опубликована американская макростатистика. Согласно данным аналитической компании Conference Board, индекс доверия потребителей в стране в январе сократился до 104,1 пункта с пересмотренного показателя декабря в 109,5 пункта, в то время как аналитики ждали показатель на уровне 105,6 пункта.
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торги, золото, цена
Экономика, Торги, золото, цена
19:52 28.01.2025 (обновлено: 19:53 28.01.2025)
 
Цена на золото ускорила темпы роста

Данные торгов: цена на золото вечером ускорила рост

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник вечером ускорила темпы роста, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.32 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 24,69 доллара, или на 0,84% относительно предыдущего закрытия - до 2 770,89 доллара за тройскую унцию. Днем золото также дорожало, но медленнее. Мартовский фьючерс на серебро рос в цене на 1,23% - до 30,788 доллара за унцию.
В среду будут опубликованы итоги заседания Федеральной резервной системы США. По данным CME Group, практически 100% аналитиков ожидают сохранения учетной ставки на уровне 4,25-4,5%. Направление денежно-кредитной политики регулятора влияет на динамику котировок золота.
Золотые слитки
Цена на золото ускорила снижение
Вчера, 19:23
Во вторник же была опубликована американская макростатистика. Согласно данным аналитической компании Conference Board, индекс доверия потребителей в стране в январе сократился до 104,1 пункта с пересмотренного показателя декабря в 109,5 пункта, в то время как аналитики ждали показатель на уровне 105,6 пункта.
 
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