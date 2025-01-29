https://1prime.ru/20250129/aeroekspress-854518395.html

"Аэроэкспресс" изменит график ранних и поздних поездов в "Шереметьево"

"Аэроэкспресс" изменит график ранних и поздних поездов в "Шереметьево" - 29.01.2025, ПРАЙМ

"Аэроэкспресс" изменит график ранних и поздних поездов в "Шереметьево"

"Аэроэкспресс" в некоторые дни февраля скорректирует расписание ранних и поздних поездов в аэропорт "Шереметьево" и обратно из-за работ на железной дороге,... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T10:23+0300

2025-01-29T10:23+0300

2025-01-29T10:23+0300

аэропорт шереметьево

аэроэкспресс

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. "Аэроэкспресс" в некоторые дни февраля скорректирует расписание ранних и поздних поездов в аэропорт "Шереметьево" и обратно из-за работ на железной дороге, сообщила компания. "В феврале в связи с проведением плановых работ на железной дороге в некоторые дни ранним утром и поздним вечером будет скорректировано расписание поездов "Аэроэкспресс" в аэропорт "Шереметьево" и обратно", - говорится в сообщении. Компания напоминает, что добраться в аэропорт "Шереметьево" и обратно также можно на экспресс-автобусах от станции метро "Ховрино". Автобус №1195 курсирует до терминалов В и С каждые 10 минут, №1195D – до терминала D каждые 15 минут. Время в пути около 20 минут по платной трассе М-11. Аэроэкспрессы курсируют по железной дороге между столицей и аэропортами Московского авиационного узла - "Домодедово" и "Шереметьево". Также ходят экспресс-автобусы от станции метро "Ховрино" до аэропорта "Шереметьево" и от станции метро "Домодедовская" до аэропорта "Домодедово".

https://1prime.ru/20240625/aeroekspress-849461077.html

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аэропорт шереметьево, аэроэкспресс