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"Аэроэкспресс" изменит график ранних и поздних поездов в "Шереметьево" - 29.01.2025, ПРАЙМ
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"Аэроэкспресс" изменит график ранних и поздних поездов в "Шереметьево"
"Аэроэкспресс" изменит график ранних и поздних поездов в "Шереметьево" - 29.01.2025, ПРАЙМ
"Аэроэкспресс" изменит график ранних и поздних поездов в "Шереметьево"
"Аэроэкспресс" в некоторые дни февраля скорректирует расписание ранних и поздних поездов в аэропорт "Шереметьево" и обратно из-за работ на железной дороге,... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T10:23+0300
2025-01-29T10:23+0300
аэропорт шереметьево
аэроэкспресс
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. "Аэроэкспресс" в некоторые дни февраля скорректирует расписание ранних и поздних поездов в аэропорт "Шереметьево" и обратно из-за работ на железной дороге, сообщила компания. "В феврале в связи с проведением плановых работ на железной дороге в некоторые дни ранним утром и поздним вечером будет скорректировано расписание поездов "Аэроэкспресс" в аэропорт "Шереметьево" и обратно", - говорится в сообщении. Компания напоминает, что добраться в аэропорт "Шереметьево" и обратно также можно на экспресс-автобусах от станции метро "Ховрино". Автобус №1195 курсирует до терминалов В и С каждые 10 минут, №1195D – до терминала D каждые 15 минут. Время в пути около 20 минут по платной трассе М-11. Аэроэкспрессы курсируют по железной дороге между столицей и аэропортами Московского авиационного узла - "Домодедово" и "Шереметьево". Также ходят экспресс-автобусы от станции метро "Ховрино" до аэропорта "Шереметьево" и от станции метро "Домодедовская" до аэропорта "Домодедово".
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аэропорт шереметьево, аэроэкспресс
аэропорт Шереметьево, Аэроэкспресс
10:23 29.01.2025
 
"Аэроэкспресс" изменит график ранних и поздних поездов в "Шереметьево"

"Аэроэкспресс" изменит график ранних и поздних поездов в "Шереметьево" и обратно

© РИА Новости . Павел Львов | Перейти в медиабанкАэроэкспресс
Аэроэкспресс - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости . Павел Львов
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. "Аэроэкспресс" в некоторые дни февраля скорректирует расписание ранних и поздних поездов в аэропорт "Шереметьево" и обратно из-за работ на железной дороге, сообщила компания.
"В феврале в связи с проведением плановых работ на железной дороге в некоторые дни ранним утром и поздним вечером будет скорректировано расписание поездов "Аэроэкспресс" в аэропорт "Шереметьево" и обратно", - говорится в сообщении.
Компания напоминает, что добраться в аэропорт "Шереметьево" и обратно также можно на экспресс-автобусах от станции метро "Ховрино". Автобус №1195 курсирует до терминалов В и С каждые 10 минут, №1195D – до терминала D каждые 15 минут. Время в пути около 20 минут по платной трассе М-11.
Аэроэкспрессы курсируют по железной дороге между столицей и аэропортами Московского авиационного узла - "Домодедово" и "Шереметьево". Также ходят экспресс-автобусы от станции метро "Ховрино" до аэропорта "Шереметьево" и от станции метро "Домодедовская" до аэропорта "Домодедово".
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