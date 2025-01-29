https://1prime.ru/20250129/alyuminiy-854521678.html

СМИ: ЕС закупит у России 275 тысяч тонн алюминия в течение года

СМИ: ЕС закупит у России 275 тысяч тонн алюминия в течение года - 29.01.2025, ПРАЙМ

СМИ: ЕС закупит у России 275 тысяч тонн алюминия в течение года

Евросоюз сможет приобрести 275 тысяч тонн алюминия из России по квотам в течение года до возможного полного запрета на его импорт в рамках нового пакета... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T11:56+0300

2025-01-29T11:56+0300

2025-01-29T12:03+0300

экономика

россия

ес

алюминий

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Евросоюз сможет приобрести 275 тысяч тонн алюминия из России по квотам в течение года до возможного полного запрета на его импорт в рамках нового пакета антироссийских санкций. Об этом сообщает издание Bloomberg."Санкционный пакет позволит европейский покупателям импортировать 275 тысяч тонн российского металла по системе квот в течение одного года, прежде чем вступит в силу полный запрет (на импорт алюминия - ред.)", - отмечается в публикации.Согласно документу, который оказался в распоряжении агентства, квоты на импорт будут регулироваться странами-членами ЕС, но реализация планов потребует поддержки всех стран-членов.Эксперты ранее отмечали, что санкции Евросоюза против российского алюминия приведут к удорожанию импорта для ЕС из-за большего транспортного плеча при доставках из Китая и Австралии.Ранее глава государства Владимир Путин неоднократно отмечал, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада и заявил, что санкции нанесли удар по всей мировой экономике.

https://1prime.ru/20250122/alyuminiy-854376460.html

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россия, ес, алюминий