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СМИ: ЕС закупит у России 275 тысяч тонн алюминия в течение года
СМИ: ЕС закупит у России 275 тысяч тонн алюминия в течение года - 29.01.2025, ПРАЙМ
СМИ: ЕС закупит у России 275 тысяч тонн алюминия в течение года
Евросоюз сможет приобрести 275 тысяч тонн алюминия из России по квотам в течение года до возможного полного запрета на его импорт в рамках нового пакета... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T11:56+0300
2025-01-29T11:56+0300
2025-01-29T12:03+0300
экономика
россия
ес
алюминий
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Евросоюз сможет приобрести 275 тысяч тонн алюминия из России по квотам в течение года до возможного полного запрета на его импорт в рамках нового пакета антироссийских санкций. Об этом сообщает издание Bloomberg."Санкционный пакет позволит европейский покупателям импортировать 275 тысяч тонн российского металла по системе квот в течение одного года, прежде чем вступит в силу полный запрет (на импорт алюминия - ред.)", - отмечается в публикации.Согласно документу, который оказался в распоряжении агентства, квоты на импорт будут регулироваться странами-членами ЕС, но реализация планов потребует поддержки всех стран-членов.Эксперты ранее отмечали, что санкции Евросоюза против российского алюминия приведут к удорожанию импорта для ЕС из-за большего транспортного плеча при доставках из Китая и Австралии.Ранее глава государства Владимир Путин неоднократно отмечал, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада и заявил, что санкции нанесли удар по всей мировой экономике.
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россия, ес, алюминий
Экономика, РОССИЯ, ЕС, алюминий
СМИ: ЕС закупит у России 275 тысяч тонн алюминия в течение года
Bloomberg: ЕС может за год закупить 275 тысяч тонн алюминия из России
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ.
Евросоюз сможет приобрести 275 тысяч тонн алюминия из России по квотам в течение года до возможного полного запрета на его импорт в рамках нового пакета антироссийских санкций. Об этом сообщает
издание Bloomberg.
"Санкционный пакет позволит европейский покупателям импортировать 275 тысяч тонн российского металла по системе квот в течение одного года, прежде чем вступит в силу полный запрет (на импорт алюминия - ред.)", - отмечается в публикации.
Согласно документу, который оказался в распоряжении агентства, квоты на импорт будут регулироваться странами-членами ЕС, но реализация планов потребует поддержки всех стран-членов.
Эксперты ранее отмечали, что санкции Евросоюза против российского алюминия приведут к удорожанию импорта для ЕС из-за большего транспортного плеча при доставках из Китая и Австралии.
Ранее глава государства Владимир Путин неоднократно отмечал, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада и заявил, что санкции нанесли удар по всей мировой экономике.
Мировая выплавка алюминия в 2024 году выросла на 2,9%, до 72,76 млн тонн