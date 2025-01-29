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Эксперты ожидают рост цен на алюминий в ЕС при отказе от металла из России - 29.01.2025, ПРАЙМ
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Эксперты ожидают рост цен на алюминий в ЕС при отказе от металла из России
Эксперты ожидают рост цен на алюминий в ЕС при отказе от металла из России - 29.01.2025, ПРАЙМ
Эксперты ожидают рост цен на алюминий в ЕС при отказе от металла из России
Европейский союз не сможет обеспечить нужный объем производства алюминия в кратчайшие сроки при отказе от российского металла, в результате цены на него на... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T14:23+0300
2025-01-29T14:23+0300
экономика
россия
ес
алюминий
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Европейский союз не сможет обеспечить нужный объем производства алюминия в кратчайшие сроки при отказе от российского металла, в результате цены на него на рынке ЕС могут вырасти на 5-15%, такое мнение высказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. ЕС сможет закупить 275 тысяч тонн алюминия из РФ по квотам в течение года до возможного полного запрета на его импорт в рамках нового пакета антироссийских санкций, сообщило ранее в среду агентство Блумберг со ссылкой на попавший в его распоряжение документ. "Обеспечить рост производства на алюминиевых предприятиях Европейского союза на данный объем (275 тысяч тонн - ред.) в течение короткого периода времени вряд ли получится. Зато цены на металл на рынке Евросоюза могут подняться на 5-15%, давя и на без того страдающих его потребителей, в частности, автомобилестроение", - прокомментировал Хазанов. Евросоюзу придется искать новые рынки по всему миру - от Ближнего Востока до Китая - для компенсации поставок, считает эксперт. Однако уверенности в том, что ЕС сможет найти более дешевый вариант закупок алюминия нет, добавил Хазанов. В середине января Блумберг со ссылкой на источники сообщал, что ЕС рассматривает возможность постепенного введения ограничений на российские сжиженный природный газ и алюминий в рамках 16-го пакета санкций. Позже агентство писало, что, согласно планам Еврокомиссии, клиенты в Европе смогут в течение года покупать его по системе квот, затем вступит в силу полный запрет на эти операции.
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россия, ес, алюминий
Экономика, РОССИЯ, ЕС, алюминий
14:23 29.01.2025
 
Эксперты ожидают рост цен на алюминий в ЕС при отказе от металла из России

Эксперт Хазанов: цены на алюминий в ЕС могут вырасти при отказе от металла из РФ

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРусал
Русал - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Европейский союз не сможет обеспечить нужный объем производства алюминия в кратчайшие сроки при отказе от российского металла, в результате цены на него на рынке ЕС могут вырасти на 5-15%, такое мнение высказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
ЕС сможет закупить 275 тысяч тонн алюминия из РФ по квотам в течение года до возможного полного запрета на его импорт в рамках нового пакета антироссийских санкций, сообщило ранее в среду агентство Блумберг со ссылкой на попавший в его распоряжение документ.
"Обеспечить рост производства на алюминиевых предприятиях Европейского союза на данный объем (275 тысяч тонн - ред.) в течение короткого периода времени вряд ли получится. Зато цены на металл на рынке Евросоюза могут подняться на 5-15%, давя и на без того страдающих его потребителей, в частности, автомобилестроение", - прокомментировал Хазанов.
Евросоюзу придется искать новые рынки по всему миру - от Ближнего Востока до Китая - для компенсации поставок, считает эксперт. Однако уверенности в том, что ЕС сможет найти более дешевый вариант закупок алюминия нет, добавил Хазанов.
В середине января Блумберг со ссылкой на источники сообщал, что ЕС рассматривает возможность постепенного введения ограничений на российские сжиженный природный газ и алюминий в рамках 16-го пакета санкций. Позже агентство писало, что, согласно планам Еврокомиссии, клиенты в Европе смогут в течение года покупать его по системе квот, затем вступит в силу полный запрет на эти операции.
Хакасский алюминиевый завод - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
СМИ: ЕС закупит у России 275 тысяч тонн алюминия в течение года
11:56
 
ЭкономикаРОССИЯЕСалюминий
 
 
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