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Биржевые цены на кофе сорта арабика достигли нового рекорда

Биржевые цены на кофе сорта арабика достигли нового рекорда - 29.01.2025, ПРАЙМ

Биржевые цены на кофе сорта арабика достигли нового рекорда

Биржевые цены на арабику во вторник вновь обновили исторический рекорд и превысили отметку в 7,9 тысячи долларов за тонну, свидетельствуют данные торгов. | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T09:51+0300

2025-01-29T09:51+0300

2025-01-29T09:51+0300

экономика

кофе арабика

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на арабику во вторник вновь обновили исторический рекорд и превысили отметку в 7,9 тысячи долларов за тонну, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов вторника стоимость мартовского фьючерса на кофе арабика выросла на 2,43%, до 3,577 доллара за фунт (около 7 886 долларов за тонну). А в ходе торгов показатель поднимался максимально до рекордных 3,5875 доллара за фунт, или почти 7 909 долларов за тонну. С начала года стоимость арабики выросла более чем на 10% после в целом стабильной динамики декабря, а в ноябре цена подскочила сразу на 30%, превысив в том месяце отметку в 7 тысяч долларов за тонну. Суммарно стоимость кофе выросла в 2024 году в 1,7 раза. Цена мартовского фьючерса на кофе сорта робуста поднялась во вторник на 1,56%, до 5 545 долларов за тонну.

https://1prime.ru/20250124/rossija-854418005.html

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кофе арабика