https://1prime.ru/20250129/arabika-854523966.html

Биржевые цены на арабику впервые превысили восемь тысяч долларов за тонну

Биржевые цены на арабику впервые превысили восемь тысяч долларов за тонну - 29.01.2025, ПРАЙМ

Биржевые цены на арабику впервые превысили восемь тысяч долларов за тонну

Биржевые цены на арабику в среду продолжают обновлять рекорды, теперь её стоимость впервые превысила круглую отметку в 8 тысяч долларов за тонну,... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T13:07+0300

2025-01-29T13:07+0300

2025-01-29T13:07+0300

экономика

кофе арабика

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на арабику в среду продолжают обновлять рекорды, теперь её стоимость впервые превысила круглую отметку в 8 тысяч долларов за тонну, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.45 мск стоимость мартовского фьючерса на кофе арабика подскакивает на 1,04%, до 3,612 доллара за фунт (около 7 963 долларов за тонну). А в ходе торгов показатель поднимался максимально до рекордных 3,6375 доллара за фунт, или почти 8 019 долларов за тонну. Цена мартовского фьючерса на кофе сорта робуста поднимается в то же время на 0,49%, до 5 587 долларов за тонну. Стоимость кофе арабика обновляет рекорд третий день подряд: во вторник показатель поднялся выше 7,9 тысячи, в понедельник - 7,8 тысячи долларов за тонну. С начала месяца фьючерс подорожал более чем на 10%. В ноябре показатель поднялся выше 7 тысяч долларов, в сентябре - выше 6 тысяч.

https://1prime.ru/20250127/arabika-854471054.html

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кофе арабика