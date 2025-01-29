https://1prime.ru/20250129/arabika-854523966.html
Биржевые цены на арабику впервые превысили восемь тысяч долларов за тонну
Биржевые цены на арабику впервые превысили восемь тысяч долларов за тонну - 29.01.2025, ПРАЙМ
Биржевые цены на арабику впервые превысили восемь тысяч долларов за тонну
Биржевые цены на арабику в среду продолжают обновлять рекорды, теперь её стоимость впервые превысила круглую отметку в 8 тысяч долларов за тонну,... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T13:07+0300
2025-01-29T13:07+0300
2025-01-29T13:07+0300
экономика
кофе арабика
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на арабику в среду продолжают обновлять рекорды, теперь её стоимость впервые превысила круглую отметку в 8 тысяч долларов за тонну, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.45 мск стоимость мартовского фьючерса на кофе арабика подскакивает на 1,04%, до 3,612 доллара за фунт (около 7 963 долларов за тонну). А в ходе торгов показатель поднимался максимально до рекордных 3,6375 доллара за фунт, или почти 8 019 долларов за тонну. Цена мартовского фьючерса на кофе сорта робуста поднимается в то же время на 0,49%, до 5 587 долларов за тонну. Стоимость кофе арабика обновляет рекорд третий день подряд: во вторник показатель поднялся выше 7,9 тысячи, в понедельник - 7,8 тысячи долларов за тонну. С начала месяца фьючерс подорожал более чем на 10%. В ноябре показатель поднялся выше 7 тысяч долларов, в сентябре - выше 6 тысяч.
https://1prime.ru/20250127/arabika-854471054.html
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кофе арабика
Биржевые цены на арабику впервые превысили восемь тысяч долларов за тонну
Биржевые цены на кофе сорта арабика впервые пробили отметку в 8 тысяч долларов
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на арабику в среду продолжают обновлять рекорды, теперь её стоимость впервые превысила круглую отметку в 8 тысяч долларов за тонну, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.45 мск стоимость мартовского фьючерса на кофе арабика подскакивает на 1,04%, до 3,612 доллара за фунт (около 7 963 долларов за тонну). А в ходе торгов показатель поднимался максимально до рекордных 3,6375 доллара за фунт, или почти 8 019 долларов за тонну.
Цена мартовского фьючерса на кофе сорта робуста поднимается в то же время на 0,49%, до 5 587 долларов за тонну.
Стоимость кофе арабика обновляет рекорд третий день подряд: во вторник показатель поднялся выше 7,9 тысячи, в понедельник - 7,8 тысячи долларов за тонну. С начала месяца фьючерс подорожал более чем на 10%. В ноябре показатель поднялся выше 7 тысяч долларов, в сентябре - выше 6 тысяч.
Биржевые цены на кофе арабика достигли нового рекорда