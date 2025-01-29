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Продажи "Группы Астра" выросли на 78 процентов

Продажи "Группы Астра" выросли на 78 процентов - 29.01.2025, ПРАЙМ

Продажи "Группы Астра" выросли на 78 процентов

Продажи "Группы Астра" в 2024 году выросли на 78% по сравнению с 2023 годом, до 20 миллиардов рублей - компания связывает это с масштабированием бизнеса,... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T10:57+0300

2025-01-29T10:57+0300

2025-01-29T10:57+0300

экономика

бизнес

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Продажи "Группы Астра" в 2024 году выросли на 78% по сравнению с 2023 годом, до 20 миллиардов рублей - компания связывает это с масштабированием бизнеса, увеличением числа клиентов и развитием продуктово-сервисной экосистемы, говорится в отчете компании. "ПАО Группа Астра".., один из лидеров российского IT-рынка и ведущий производитель инфраструктурного программного обеспечения (ПО), объявляет результаты по отгрузкам, ключевому управленческому показателю компании, за 12 месяцев 2024 года. По итогам года отгрузки "Группы Астра" составили 20 млрд рублей и выросли на 78% год к году благодаря масштабированию бизнеса, увеличению числа клиентов, а также развитию продуктово-сервисной экосистемы", - сказано в отчете. Заместитель генерального директора по экономике и финансам "Группы Астра" Елена Бородкина отметила, что прошедший год стал рекордным по объему отгрузок. Сейчас компания развивает продуктовый портфель за счет собственной разработки, а также через сделки по приобретению и поглощению. Кроме этого, "Группа Астра" инвестирует в команду и фокусируется на совместимости своих решений с решениями других вендоров, отмечает Бородкина. "Компания продолжила укреплять лидерские позиции среди разработчиков инфраструктурного ПО в части технологических партнерств. Число совместимых с экосистемой группы партнерских решений за год увеличилось на 28% до 3 229", - говорится в отчете. "Группа Астра" - ведущий производитель инфраструктурного программного обеспечения. Операционная система Astra Linux занимает 76% рынка российских операционных систем.

https://1prime.ru/20240827/astra-851144569.html

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