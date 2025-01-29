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Авиакомпании России выполняют более 70% рейсов между Таджикистаном и РФ - 29.01.2025, ПРАЙМ
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Авиакомпании России выполняют более 70% рейсов между Таджикистаном и РФ
Авиакомпании России выполняют более 70% рейсов между Таджикистаном и РФ - 29.01.2025, ПРАЙМ
Авиакомпании России выполняют более 70% рейсов между Таджикистаном и РФ
Российские авиакомпании выполняют более 70% рейсов в сообщении между Таджикистаном и Россией, оставшаяся доля приходится на таджикские компании. Информацией... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T16:06+0300
2025-01-29T16:06+0300
таджикистан
россия
авиа
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ДУШАНБЕ, 29 янв – ПРАЙМ. Российские авиакомпании выполняют более 70% рейсов в сообщении между Таджикистаном и Россией, оставшаяся доля приходится на таджикские компании. Информацией поделился с журналистами директор Агентства гражданской авиации Хабиб Назарзода. "В Таджикистане в трех международных аэропортах выполняются 280 рейсов в неделю, из них более 70% выполняют российские авиаперевозчики, и около 30% - таджикские", - сказал он. Он также отметил, что в Таджикистан сейчас летают пять российских авиакомпаний – "Ютэйр", "Уральские авиалинии", "Северный ветер", S7, "Ямал", а из Таджикистана в Россию – всего один существующий частный перевозчик "Сомон Эйр". "У нас есть разрешение на полеты практически во все регионы России, но все зависит от возможностей нашей авиакомпании", - сказал Назарзода. По словам директора, у "Сомон Эйр" сейчас в наличии шесть самолетов Boeing - четыре 787-800 и два 737-900. "После приобретения двух Boeing 727 Max мы выйдем на 40% выполняемых нашей авиакомпанией рейсов", - сказал Назарзода. Кроме того, как сказал Назарзода, в Таджикистан выполняют регулярные рейсы Air Astana, "Узбекские авиалинии", Flydubai, Turkish Airlines, иранская Varesh Airlines, кувейтская Jazeera Airways и азербайджанская AZAL. Что касается открытия международного аэропорта в городе Дангара – исторической родине президента Эмомали Рахмона, директор Агентства гражданской авиации сообщил, что в феврале ожидается визит делегации инвестиционного фонда Катара, после чего будут сделаны выводы и конкретно решен этот вопрос. Директор также отметил, что в конце февраля текущего года планируется подписание дополнительного протокола по запуску прямого направления Душанбе-Лондон и альтернативного Душанбе-Тбилиси-Лондон, который будет летать раз в неделю. "Если не будет полной загрузки прямого рейса, то мы запустим альтернативный через Тбилиси", - сказал Назарзода. Он сообщил, что в 2025 году, кроме Лондона, компания "Сомон Эйр" намерена открыть рейсы в Амстердам, Шарм-эш-Шейх и Эр-Рияд.
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таджикистан, россия, авиа
ТАДЖИКИСТАН, РОССИЯ, авиа
16:06 29.01.2025
 
Авиакомпании России выполняют более 70% рейсов между Таджикистаном и РФ

Назарзода: в аэропортах Таджикистана более 70% рейсов выполняют авиаперевозчики из РФ

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСамолет Airbus А320 авиакомпании Ural Airlines
Самолет Airbus А320 авиакомпании Ural Airlines - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
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ДУШАНБЕ, 29 янв – ПРАЙМ. Российские авиакомпании выполняют более 70% рейсов в сообщении между Таджикистаном и Россией, оставшаяся доля приходится на таджикские компании. Информацией поделился с журналистами директор Агентства гражданской авиации Хабиб Назарзода.
"В Таджикистане в трех международных аэропортах выполняются 280 рейсов в неделю, из них более 70% выполняют российские авиаперевозчики, и около 30% - таджикские", - сказал он.
Он также отметил, что в Таджикистан сейчас летают пять российских авиакомпаний – "Ютэйр", "Уральские авиалинии", "Северный ветер", S7, "Ямал", а из Таджикистана в Россию – всего один существующий частный перевозчик "Сомон Эйр".
"У нас есть разрешение на полеты практически во все регионы России, но все зависит от возможностей нашей авиакомпании", - сказал Назарзода.
По словам директора, у "Сомон Эйр" сейчас в наличии шесть самолетов Boeing - четыре 787-800 и два 737-900. "После приобретения двух Boeing 727 Max мы выйдем на 40% выполняемых нашей авиакомпанией рейсов", - сказал Назарзода.
Кроме того, как сказал Назарзода, в Таджикистан выполняют регулярные рейсы Air Astana, "Узбекские авиалинии", Flydubai, Turkish Airlines, иранская Varesh Airlines, кувейтская Jazeera Airways и азербайджанская AZAL.
Что касается открытия международного аэропорта в городе Дангара – исторической родине президента Эмомали Рахмона, директор Агентства гражданской авиации сообщил, что в феврале ожидается визит делегации инвестиционного фонда Катара, после чего будут сделаны выводы и конкретно решен этот вопрос.
Директор также отметил, что в конце февраля текущего года планируется подписание дополнительного протокола по запуску прямого направления Душанбе-Лондон и альтернативного Душанбе-Тбилиси-Лондон, который будет летать раз в неделю.
"Если не будет полной загрузки прямого рейса, то мы запустим альтернативный через Тбилиси", - сказал Назарзода. Он сообщил, что в 2025 году, кроме Лондона, компания "Сомон Эйр" намерена открыть рейсы в Амстердам, Шарм-эш-Шейх и Эр-Рияд.
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