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В США прошли испытания прототипа "самого быстрого в мире" авиалайнера - 29.01.2025, ПРАЙМ
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В США прошли испытания прототипа "самого быстрого в мире" авиалайнера
В США прошли испытания прототипа "самого быстрого в мире" авиалайнера - 29.01.2025, ПРАЙМ
В США прошли испытания прототипа "самого быстрого в мире" авиалайнера
Американская компания Boom Supersonic, создающая самый быстрый в мире гражданский авиалайнер Overture, объявила об успешном первом сверхзвуковом полете... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T16:20+0300
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Американская компания Boom Supersonic, создающая самый быстрый в мире гражданский авиалайнер Overture, объявила об успешном первом сверхзвуковом полете демонстрационного прототипа XB-1. Испытания состоялись во вторник в аэрокосмическом центре в пустыне Мохаве в Калифорнии. "Под управлением главного летчика-испытателя компании Boom Тристана Бранденбурга XB-1 вошел в сверхзвуковой коридор и достиг высоты 35 290 футов (10, 756 тысячи метров), после чего разогнался до скорости 1,122 Маха (1207 километра в час), впервые преодолев звуковой барьер" - говорится в пресс-релизе разработчика. Как отмечает компания, исторически сверхзвуковые самолеты были делом рук национальных государств, разрабатывались военными и правительствами, при этом сверхзвуковой полет XB-1 знаменует собой первый случай преодоления звукового барьера реактивным самолетом независимой разработки. Компания также называет свой прототип первым гражданским сверхзвуковым самолетом, созданным в США. До сих пор в мире существовало два сверхзвуковых гражданских лайнера - британо-французский "Конкорд" и советский Ту-144. Оба самолета были сняты с эксплуатации из-за нерентабельности и проблем с безопасностью.
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технологии, сша, бизнес
Технологии, США, Бизнес
16:20 29.01.2025 (обновлено: 16:52 29.01.2025)
 
В США прошли испытания прототипа "самого быстрого в мире" авиалайнера

Boom Supersonic объявила об успешном первом сверхзвуковом полете Overture XB-1

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Американская компания Boom Supersonic, создающая самый быстрый в мире гражданский авиалайнер Overture, объявила об успешном первом сверхзвуковом полете демонстрационного прототипа XB-1.
Испытания состоялись во вторник в аэрокосмическом центре в пустыне Мохаве в Калифорнии.
"Под управлением главного летчика-испытателя компании Boom Тристана Бранденбурга XB-1 вошел в сверхзвуковой коридор и достиг высоты 35 290 футов (10, 756 тысячи метров), после чего разогнался до скорости 1,122 Маха (1207 километра в час), впервые преодолев звуковой барьер" - говорится в пресс-релизе разработчика.
Как отмечает компания, исторически сверхзвуковые самолеты были делом рук национальных государств, разрабатывались военными и правительствами, при этом сверхзвуковой полет XB-1 знаменует собой первый случай преодоления звукового барьера реактивным самолетом независимой разработки. Компания также называет свой прототип первым гражданским сверхзвуковым самолетом, созданным в США.
До сих пор в мире существовало два сверхзвуковых гражданских лайнера - британо-французский "Конкорд" и советский Ту-144. Оба самолета были сняты с эксплуатации из-за нерентабельности и проблем с безопасностью.
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