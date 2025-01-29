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В США прошли испытания прототипа "самого быстрого в мире" авиалайнера

В США прошли испытания прототипа "самого быстрого в мире" авиалайнера - 29.01.2025, ПРАЙМ

В США прошли испытания прототипа "самого быстрого в мире" авиалайнера

Американская компания Boom Supersonic, создающая самый быстрый в мире гражданский авиалайнер Overture, объявила об успешном первом сверхзвуковом полете... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T16:20+0300

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Американская компания Boom Supersonic, создающая самый быстрый в мире гражданский авиалайнер Overture, объявила об успешном первом сверхзвуковом полете демонстрационного прототипа XB-1. Испытания состоялись во вторник в аэрокосмическом центре в пустыне Мохаве в Калифорнии. "Под управлением главного летчика-испытателя компании Boom Тристана Бранденбурга XB-1 вошел в сверхзвуковой коридор и достиг высоты 35 290 футов (10, 756 тысячи метров), после чего разогнался до скорости 1,122 Маха (1207 километра в час), впервые преодолев звуковой барьер" - говорится в пресс-релизе разработчика. Как отмечает компания, исторически сверхзвуковые самолеты были делом рук национальных государств, разрабатывались военными и правительствами, при этом сверхзвуковой полет XB-1 знаменует собой первый случай преодоления звукового барьера реактивным самолетом независимой разработки. Компания также называет свой прототип первым гражданским сверхзвуковым самолетом, созданным в США. До сих пор в мире существовало два сверхзвуковых гражданских лайнера - британо-французский "Конкорд" и советский Ту-144. Оба самолета были сняты с эксплуатации из-за нерентабельности и проблем с безопасностью.

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