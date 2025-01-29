https://1prime.ru/20250129/avialayner-854531967.html
В США прошли испытания прототипа "самого быстрого в мире" авиалайнера
В США прошли испытания прототипа "самого быстрого в мире" авиалайнера - 29.01.2025, ПРАЙМ
В США прошли испытания прототипа "самого быстрого в мире" авиалайнера
Американская компания Boom Supersonic, создающая самый быстрый в мире гражданский авиалайнер Overture, объявила об успешном первом сверхзвуковом полете... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T16:20+0300
2025-01-29T16:20+0300
2025-01-29T16:52+0300
технологии
сша
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_fff8c58005d8de15c88cc1aade8794d8.jpg
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Американская компания Boom Supersonic, создающая самый быстрый в мире гражданский авиалайнер Overture, объявила об успешном первом сверхзвуковом полете демонстрационного прототипа XB-1. Испытания состоялись во вторник в аэрокосмическом центре в пустыне Мохаве в Калифорнии. "Под управлением главного летчика-испытателя компании Boom Тристана Бранденбурга XB-1 вошел в сверхзвуковой коридор и достиг высоты 35 290 футов (10, 756 тысячи метров), после чего разогнался до скорости 1,122 Маха (1207 километра в час), впервые преодолев звуковой барьер" - говорится в пресс-релизе разработчика. Как отмечает компания, исторически сверхзвуковые самолеты были делом рук национальных государств, разрабатывались военными и правительствами, при этом сверхзвуковой полет XB-1 знаменует собой первый случай преодоления звукового барьера реактивным самолетом независимой разработки. Компания также называет свой прототип первым гражданским сверхзвуковым самолетом, созданным в США. До сих пор в мире существовало два сверхзвуковых гражданских лайнера - британо-французский "Конкорд" и советский Ту-144. Оба самолета были сняты с эксплуатации из-за нерентабельности и проблем с безопасностью.
https://1prime.ru/20250129/f-35-854519991.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_128:0:2261:1600_1920x0_80_0_0_0ea89f6c7424a3e695bac68ac421dcfe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, сша, бизнес
В США прошли испытания прототипа "самого быстрого в мире" авиалайнера
Boom Supersonic объявила об успешном первом сверхзвуковом полете Overture XB-1
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Американская компания Boom Supersonic, создающая самый быстрый в мире гражданский авиалайнер Overture, объявила об успешном первом сверхзвуковом полете демонстрационного прототипа XB-1.
Испытания состоялись во вторник в аэрокосмическом центре в пустыне Мохаве в Калифорнии.
"Под управлением главного летчика-испытателя компании Boom Тристана Бранденбурга XB-1 вошел в сверхзвуковой коридор и достиг высоты 35 290 футов (10, 756 тысячи метров), после чего разогнался до скорости 1,122 Маха (1207 километра в час), впервые преодолев звуковой барьер" - говорится в пресс-релизе разработчика.
Как отмечает компания, исторически сверхзвуковые самолеты были делом рук национальных государств, разрабатывались военными и правительствами, при этом сверхзвуковой полет XB-1 знаменует собой первый случай преодоления звукового барьера реактивным самолетом независимой разработки. Компания также называет свой прототип первым гражданским сверхзвуковым самолетом, созданным в США.
До сих пор в мире существовало два сверхзвуковых гражданских лайнера - британо-французский "Конкорд" и советский Ту-144. Оба самолета были сняты с эксплуатации из-за нерентабельности и проблем с безопасностью.
Поставку модернизированных F-35 для Пентагона снова отложили