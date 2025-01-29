https://1prime.ru/20250129/aviaperevozki-854533033.html
Грузовые авиаперевозки в мире в 2024 году достигли рекорда
Грузовые авиаперевозки в мире в 2024 году достигли рекорда - 29.01.2025, ПРАЙМ
Грузовые авиаперевозки в мире в 2024 году достигли рекорда
Объем грузовых авиаперевозок в мире в 2024 году увеличился на 11,3%, до нового исторического рекорда, в текущем году ожидается замедление роста до 5,8% из-за... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T17:00+0300
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экономика
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грузоперевозки
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Объем грузовых авиаперевозок в мире в 2024 году увеличился на 11,3%, до нового исторического рекорда, в текущем году ожидается замедление роста до 5,8% из-за возможного повышения импортных пошлин США, сообщает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). "В 2024 году отрасль грузовых авиаперевозок добилась значительных успехов: спрос вырос на 11,3% по сравнению с 2023 годом. Это стало новым историческим максимумом, превысив на 0,5% объем 2021 года, который ранее был самым высоким за всю историю наблюдений", - говорится в релизе. В декабре рост составил 6,1% в годовом выражении и 0,9% в месячном, отмечается в сообщении. Объем международных грузовых авиаперевозок в прошлом году вырос на 12,2%, в декабре 2024 года - на 7% в годовом выражении. Сильнее всего за 2024 год показатель увеличился в Азиатско-Тихоокеанском регионе (+14,5%), а также на Ближнем Востоке (+13%), в Латинской Америке (+12,6%) и Европе (+11,2%). В Африке и Северной Америке рост был не столь значительным - 8,5% и 6,6% соответственно. В декабре самый сильный рост был зафиксирован Латинской Америке (+10,9%) и Азиатско-Тихоокеанском регионе (+8,4%). В Северной Америке грузоперевозки выросли на 5,3%, в Европе – на 5,1%, на Ближнем Востоке – на 3,3%, а в Африке они сократились на 0,9% в годовом выражении. "Грузовые перевозки показали выдающиеся результаты в 2024 году, авиакомпании перевезли больше грузов, чем когда-либо. Что важно, это был год прибыльного роста. Спрос, поднявшийся на 11,3% год к году, поддерживался особенно активной электронной коммерцией и различными ограничениями на морские перевозки", - приводится в релизе комментарий главы IATA Вилли Уолша. В 2025 году организация ожидает замедления роста до 5,8%. По словам Уолша, первая неделя работы администрации президента США Дональда Трампа показала ее интерес к импортным пошлинам как политическому инструменту, что может "нанести двойной удар по грузовым авиаперевозкам - усилить инфляцию и ослабить торговлю".
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авиация, грузоперевозки, iata
Экономика, авиация, грузоперевозки, IATA
Грузовые авиаперевозки в мире в 2024 году достигли рекорда
IATA: грузовые авиаперевозки в мире в 2024 году выросли на 11,3% и достигли рекорда
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Объем грузовых авиаперевозок в мире в 2024 году увеличился на 11,3%, до нового исторического рекорда, в текущем году ожидается замедление роста до 5,8% из-за возможного повышения импортных пошлин США, сообщает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).
"В 2024 году отрасль грузовых авиаперевозок добилась значительных успехов: спрос вырос на 11,3% по сравнению с 2023 годом. Это стало новым историческим максимумом, превысив на 0,5% объем 2021 года, который ранее был самым высоким за всю историю наблюдений", - говорится в релизе. В декабре рост составил 6,1% в годовом выражении и 0,9% в месячном, отмечается в сообщении. Объем международных грузовых авиаперевозок в прошлом году вырос на 12,2%, в декабре 2024 года - на 7% в годовом выражении.
Сильнее всего за 2024 год показатель увеличился в Азиатско-Тихоокеанском регионе (+14,5%), а также на Ближнем Востоке (+13%), в Латинской Америке (+12,6%) и Европе (+11,2%). В Африке и Северной Америке рост был не столь значительным - 8,5% и 6,6% соответственно.
Грузовые авиаперевозки в мире выросли почти на десять процентов
В декабре самый сильный рост был зафиксирован Латинской Америке (+10,9%) и Азиатско-Тихоокеанском регионе (+8,4%). В Северной Америке грузоперевозки выросли на 5,3%, в Европе – на 5,1%, на Ближнем Востоке – на 3,3%, а в Африке они сократились на 0,9% в годовом выражении.
"Грузовые перевозки показали выдающиеся результаты в 2024 году, авиакомпании перевезли больше грузов, чем когда-либо. Что важно, это был год прибыльного роста. Спрос, поднявшийся на 11,3% год к году, поддерживался особенно активной электронной коммерцией и различными ограничениями на морские перевозки", - приводится в релизе комментарий главы IATA Вилли Уолша.
В 2025 году организация ожидает замедления роста до 5,8%. По словам Уолша, первая неделя работы администрации президента США Дональда Трампа показала ее интерес к импортным пошлинам как политическому инструменту, что может "нанести двойной удар по грузовым авиаперевозкам - усилить инфляцию и ослабить торговлю".